Problém vznikol po tom, ako ruská spoločnosť Gazprom definitívne zastavila prepravu plynu cez ukrajinské územie.

Premiér Robert Fico (Smer-SD) a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj stále hľadajú nový termín na dlho očakávané rokovanie o zastavení tranzitu plynu cez Ukrajinu. Fico pôvodne navrhol, aby sa obaja stretli na území Slovenska blízko hraníc s Ukrajinou.

Zelenskyj však medzičasom pozval Fica do Kyjeva, a to konkrétne na piatok (17. januára), avšak slovenský premiér naznačil, že do hlavného mesta Ukrajiny pravdepodobne nepocestuje. Hovorca predsedu vlády uviedol, že pre nabitý program a organizačné dôvody sa musia obe strany dohodnúť na novom stretnutí, ktoré by sa mohlo uskutočniť v najbližších dňoch. O presnom mieste ani dátume zatiaľ nie je rozhodnuté.

Predmetom rozhovorov má byť nielen obnovenie tranzitu plynu a jeho možné alternatívy, ale aj celkové slovensko-ukrajinské vzťahy, ktoré sa v posledných týždňoch vyhrotili po Ficovej návšteve Moskvy a následnej kritike zo strany Kyjeva. Premiér zdôraznil, že chce situáciu riešiť, keďže pre Slovensko je otázka plynulej dodávky energií kľúčová.