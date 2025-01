Danko chcel Slovákom ukázať, aké nízke ceny sú v Rusku. Odborník vysvetľuje, prečo jeho výpočty cien masla nesedia

Andrej Danko natočil v Moskve video z obchodu s potravinami.

Predseda SNS sa na návšteve v Moskve vydal aj do obchodu s potravinami. Na svojom Facebooku zverejnil video, v ktorom chcel Slovákom dokázať, že v Rusku sa dá kúpiť takmer všetko, čo aj v západnej Európe – a dokonca vraj lacnejšie.

Okrem ruskej verzie Coca-Coly či Sprite Danko poukázal aj na to, o koľko je maslo lacnejšie v Moskve ako na Slovensku. „V priemere je cena masla od 1,30 do 2,80 eura. Ale asi by som si to hneď aj kúpil,“ povedal Danko vo videu. „Priatelia, tu je asi 6 metrov a asi 50 druhov masla. 50 druhov masla!“ dodal.

Analytik z Iness Martin Vlachynský však pre Refresher objasnil, že pri porovnaní s priemernými platmi maslo v Rusku lacnejšie rozhodne nie je. V prvom rade si treba uvedomiť, že priemerný plat v hlavnom meste Slovenska je o viac ako tisíc eur vyšší ako v Moskve.

„Maslo stojí v Rusku v priemere okolo 250 rublov (2,37 eur). V Moskve je priemerná mzda okolo 120-tisíc rublov (1 138,54 eur), teda asi 480 masiel. No vo väčšine regiónov nie je priemerná mzda ani polovičná a v tých najchudobnejších dosahuje sotva 40-tisíc rublov (379,51 eur), teda 160 masiel. Pre porovnanie, na Slovensku stojí maslo aktuálne okolo 3 eur, priemerná mzda v BA je cez 2 250 eur (cez 750 masiel), v najchudobnejšom okrese Medzilaborce okolo 1 161 eur, teda 387 masiel,“ vysvetľuje.

Priemerná cena masla Priemerný plat Počet masiel Rusko (Moskva) 2,37 € 1 138,54 € 480 Rusko (regióny) 379,51 € 160 Slovensko (Bratislava) 3 € 2 250 € 750 Slovensko (Medzilaborce) 1 161 € 387

Ruskú ekonomiku trápi inflácia

Okrem masla Andrej Danko ukazoval pečivo či ovocie za „pár centov“. „Megaparadajky. Keď vidíte cenu 184 rubľov, to znamená, že zhruba 1,84 eur plus mínus,“ povedal Danko. „40 druhov mliek. Mlieko 0,90 eur. Najväčší výber syrokrémov, aký som kedy videl. Párky asi také, aké sme doma ani nevideli,“ komentoval potraviny Danko počas toho, ako sa prechádzal po obchode.

Napriek tomu, že líder SNS vo videu poukazoval na to, aké sú potraviny v Rusku lacné, Vlachynský pripomenul, že ekonomiku v Rusku trápi v dôsledku vojny a sankcií inflácia a ekonomika je aktuálne v stave „prehrievania“.

„Vláda tlačí do ekonomiky peniaze, chýbajú zamestnanci, pretože viac ako milión potenciálnych zamestnancov bojuje, je zranených alebo mŕtvych. Kúpyschopnosť preto neklesla, ale v ekonomike je menej tovarov, ktoré ‚naháňa‘ stále viac rublov v peňaženkách kupujúcich. Prehrievanie však vedie k strate konkurencieschopnosti, poklesu produktivity a finančným problémom,“ povedal Vlachynský a dodal, že to bude mať za následok prudšie zaostávanie ekonomiky.

Danko do Moskvy odletel v nedeľu

Delegácia Národnej rady SR pod vedením podpredsedov parlamentu Andreja Danka (SNS) a Tibora Gašpara (Smer-SD) odcestovala v nedeľu 12. januára predpoludním na pracovnú návštevu Ruska. V delegácii sú aj poslanci Marián Kéry, Ján Mažgút a Richard Glück (všetci Smer-SD) a Adam Lučanský (SNS). Témami rokovaní by podľa Gašpara mali byť okrem iného dodávky zemného plynu na Slovensko aj vojna na Ukrajine.

Slovenská delegácia by sa mala podľa predchádzajúcich Dankových a Gašparových vyjadrení stretnúť s predstaviteľmi Štátnej dumy aj s niektorými členmi vlády. Podľa Danka sa chce presvedčiť, ako je to v Rusku napríklad so západnými investíciami.

Návštevu ruského hlavného mesta kritizuje opozícia, široká verejnosť aj veľvyslanectvo Ukrajiny na Slovensku, ktoré slovensko-ruské návštevy označila za „zbližovanie sa s agresorom v prospech vlastných politických a materiálnych záujmov“.