Čaputová reaguje na výzvu SNS: Andrej Danko by sa mal venovať skutočným problémom Slovenska

Uviedla, že zákonné povinnosti už dodržiava, a vyzvala Andreja Danka, aby sa sústredil na reálne problémy Slovenska.

Bývalá prezidentka SR Zuzana Čaputová reagovala na výzvu Slovenskej národnej strany (SNS), aby zverejnila príjmy za svoju činnosť na Stanfordovej univerzite v USA. SNS avizovala, že ak tak neurobí, predloží návrh zákona, ktorý zaviaže všetkých poberateľov doživotnej renty podávať každoročné daňové priznanie.

Čaputová označila výzvu za zbytočnú a pripomenula, že majetkové priznanie podáva v súlade so zákonom. „Aj tento rok je to moja zákonná povinnosť, i keď už nie som ústavný činiteľ,“ uviedla. Zároveň kritizovala predsedu SNS Andreja Danka za odvádzanie pozornosti od dôležitejších tém. Danko by sa podľa nej mal venovať skutočným problémom Slovenska.