Ak sa polárny vír rozpadne, mrazy a sneh zasiahnu aj Európu.

Zimné mesiace 2025/2026 by podľa viacerých odborníkov mohli priniesť návrat silnejších mrazov a snehových dní.

Prvé meteorologické modely a vývoj v atmosfére aj oceánoch totiž naznačujú, že polárny vír – gigantická rotujúca masa studeného arktického vzduchu – by mohol počas najbližšej zimy výrazne oslabiť. To zvyšuje šancu, že arktický vzduch prenikne do Európy či Severnej Ameriky, informuje iMeteo.

K narušeniu víru prispievajú tri hlavné faktory: chladná fáza La Niña v Tichom oceáne, tzv. východná fáza kvázi dvojročnej oscilácie a pokles množstva morského ľadu najmä v oblasti Barentsovho mora. Tieto javy spoločne vytvárajú ideálne podmienky na tzv. náhle stratosférické oteplenie. Je to udalosť, ktorá často vedie k rozpadu víru a následným výkyvom počasia v miernych zemepisných šírkach.

Ak sa tieto predpovede naplnia, zima môže priniesť nepríjemné extrémy – silnejšie mrazy, výdatné sneženie aj dlhšie obdobia s blokujúcimi tlakmi nad Arktídou. Aj keď nejde o záruku chladnej zimy, riziko extrémnych výkyvov počasia bude vyššie než po minulé roky. Vývoj situácie budú vedci ďalej podrobne sledovať.

