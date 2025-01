Letisko M. R. Štefánika oznámilo päť nových destinácií, do ktorých sa bude čoskoro lietať priamo z Bratislavy.

Na bratislavskom letisku M. R. Štefánika pribudne 5 nových pravidelných liniek. Od konca marca spustí spoločnosť Ryanair lety do poľského mesta Gdańsk a talianskeho Milána a Bari. Od júna do septembra sa k týmto destináciám pridajú aj chorvátsky Zadar a grécky ostrov Skiathos.

Leteckú linku do Milána-Bergama, ktorá je z Bratislavy v prevádzke nepretržite od jej spustenia pred takmer 20 rokmi, nahradí letecká linka na najväčšie letisko Miláno-Malpensa. Lety do Milána, ktoré patria medzi top 3 najvyužívanejšie pravidelné linky z Bratislavy, tak ostávajú zachované.

Spoločnosť Ryanair plánuje v roku 2025 prepraviť z Bratislavy 1,1 milióna cestujúcich, čo je o 25 percent viac ako v roku 2024. Ryanair takisto umiestni do Bratislavy tretie „bázované“ lietadlo. „Po desiatich rokoch od otvorenia leteckej základne Ryanairu na letisku v Bratislave v roku 2015, vtedy s dvoma lietadlami, sa rozširuje základňa o ďalšie lietadlo. Symbolicky práve v roku, keď oslávime okrúhlych 20 rokov pôsobenia Ryanairu v Bratislave,“ informoval generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Letiska M. R. Štefánika Dušan Novota.

Do Milána-Malpensy sa poletí z Bratislavy každý deň v týždni, okrem stredy. Lety do Gdańska sú plánované na utorok, štvrtok a sobotu. Do miest Bari, Zadar a Skiathos sa bude lietať 2-krát v týždni.