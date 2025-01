Čo robiť, keď na protest prídu provokatéri? Bezpečnostný analytik vysvetľuje, ako reagovať aj pri zásahu polície

Bezpečnostný analytik Martin Kráľovič pre Refresher povedal, ako reagovať pri konfliktoch či zásahoch polície.

Protesty proti vláde, ktoré Robert Fico označil za majdan, budú pokračovať aj v piatok 24. januára. Protesty sa v piatok uskutočnia po celom Slovensku. Podporiť ich môžu aj Slováci v zahraničí z Prahy, Varšavy, Newbridge a Luxemburgu.

Bezpečnostný analytik Martin Kráľovič pre Refresher vysvetlil, ako sa na protestoch správať, čo robiť, keď na protest prídu provokatéri alebo keby sa strhne väčší konflikt, ktorý musí prerušiť polícia. Kráľovič povedal, že je zakázané na protestoch nosiť kuklu či masku. V prípade, ak sa protest koná v blízkosti chráneného objektu, je potrebné dodržovať zákonom stanovenú vzdialenosť 50 metrov.

„Úplný základ je poslúchať výzvy organizátorov a policajtov, ignorovať prípadných provokatérov, v prípade, keď návštevník vidí niečo podozrivé, tak by mal odstúpiť ďalej a informovať organizátora alebo políciu,“ povedal.

Čo robiť, keď na protest prídu provokatéri?

Kráľovič odporúča návštevníkom protestu, že v prípade, ak sa v dave objavia provokatéri, je potrebné sa čo najrýchlejšie vzdialiť a na toho človeka nereagovať. „Je potrebné, aby návštevníci protestu ignorovali akýchkoľvek provokatérov a o ich prítomnosti upovedomiť organizátorov aj policajných príslušníkov,“ vysvetlil.

Ako zareagovať, keď sa v dave vyskytne väčší konflikt?

V prípade, keď sa v dave vyskytne väčší konflikt, je potrebné nechať to na políciu a určite sa nezapojiť. Je veľmi pravdepodobné, že o konflikte už polícia vie. Kráľovič si myslí, že väčšina ľudí príde na protest za účelom pokojného zhromaždenia. V prípade, keď na protest prídu provokovať ľudia s iným názorom, musí ich vyriešiť polícia a ostatní by do toho nemali vstupovať a zasahovať.

„V prípade, ak ide o malý vznikajúci konflikt, o ktorom polícia nevie, je scenár rovnaký. Upozorniť políciu. V prípade, ak by vznikala väčšia roztržka aj za účasti polície a donucovacích prostriedkov, tak sa určite treba vzdialiť do bezpečnej vzdialenosti, nezapájať sa a nezavadzať polícii pri zásahu,“ priblížil analytik.

Čo robiť, keď protest preruší polícia?

Kráľovič vysvetlil, že za štandardných podmienok polícia neprerušuje protest. Štandardne protest prerušia organizátori s nejakým typom výzvy. Napríklad, že v blízkosti protestu prebieha policajný zásah a účastníci by mali zostať na svojich miestach. V prípade, ak sa návštevníkom zdá, že polícia zasiahla nezákonne či neadekvátne, je potrebné situáciu natočiť na video.

„Treba vždy reagovať na to, čo povie polícia a organizátori. Nie je na to jednotné pravidlo. Ten incident môže byť vzdialený, môže byť v blízkosti, môže sa týkať iba jednej časti davu, môže byť aj v strede. Treba reagovať podľa toho, čo povedia organizátori,“ radí.

Kraľovič si nemyslí, že na proteste zasiahne polícia aj s vodnými delami. Polícia musí konať podľa postupov. V prípade, ak je protest ohlásený, nie je zakázaný a zrušený, tak policajti nemôžu len tak protest narušiť vodnými delami.

„Použitie vodného dela je tak extrémne krajná možnosť donucovacieho prostriedku na rozohnanie davu. Tomu predchádza veľa iných vecí ako prerušenie a zrušenie zhromaždenia, výzva na rozpustenie davu. Je to dlhý rad, kým by došlo k samotnému použitiu vodného dela,“ povedal Kráľovič, ktorý si myslí, že nie je potrebné túto hypotetickú možnosť riešiť.