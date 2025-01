Zvýšenie platov musí potvrdiť ministerstvo financií aj koalícia.

Platy pedagogických aj nepedagogických zamestnancov by sa mohli od septembra tohto roka navýšiť o sedem percent. Finálnu podobu zvýšenia miezd však musí potvrdiť Ministerstvo financií a dohoda v rámci vládnej koalície. Dohoda o lepšom finančnom ohodnotení zamestnancov školstva podľa rezortu naberá reálne kontúry.



„Nateraz sa vieme zhodnúť na zabezpečení finančných prostriedkov v rámci zmien v rozpočte ministerstva školstva, ktoré by dokázali vykryť náklady na zvýšenie tarifných platov o sedem percent pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom od septembra 2025,“ uviedol rezort školstva.

Takéto zvýšenie miezd sa však podľa neho prejaví na náraste výdavkov štátu aj v ďalších rokoch, ktoré ministerstvo nemá a bude musieť byť predmetom dodatočnej konsolidácie, čo si vyžaduje súhlas MF a celej koalície.



Ako doplnilo, s odborármi zároveň dokončujú rokovania o presnej podobe zvyšovania platov v roku 2026. „Predmetom diskusie je navýšenie o sedem percent, pričom päť percent by tvorila valorizácia tabuľkových platov (taríf) a dve percentá by mohli byť vyčlenené na flexibilnú - motivačnú zložku,“ dodal rezort.



Školskí odborári však štrajkovú pohotovosť nateraz neodvolali. „Bude odvolaná vtedy, pokiaľ bude už jasné, že budeme mať k tomu stanovisko vlády vo forme nariadenia vlády, že to tak bude,“ uviedol predseda Odborového zväzu školstva Pavel Ondek v súvislosti s rastom platov zamestnancov v školstve.



„Za štyri mesiace by malo dôjsť k navýšeniu platov začínajúceho pedagóga o 160 eur. Podľa vzdelania, podľa dosiahnutého stupňa vzdelania, podľa zaradenia do tarifnej triedy a platového stupňa, ten strop je až 260 eur. Nehovoríme, že to je veľa, ale nehovoríme, že to je málo a určite môže nastať situácia, že nie všetci zamestnanci v školstve budú spokojní,“ podotkol predseda školských odborárov na stredajšej tlačovej konferencii.



Odborári podľa slov ich predsedu pristúpili ku kompromisu a súhlasia s navýšením platov od septembra o sedem percent.