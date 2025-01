Takmer milión domácností a podnikov v celom Írsku zostalo v piatok bez elektriny v dôsledku vyčíňania hlbokej tlakovej níže Éowyn, ktorá zasiahla aj časti Škótska a sprevádzal ju vietor so silou orkánu. Školy zostali zatvorené, nepremávali vlaky ani trajekty, v Írsku a Británii bolo zrušených viac ako 1 000 letov. Smršť si vyžiadala najmenej jednu obeť.



Meteorológovia vydali pre celé Írsko, ako aj stredné a juhozápadné Škótsko zriedkavú červenú výstrahu, ktorá varuje pred podmienkami ohrozujúcimi život. Po zoslabnutí vetra bola táto výstraha i výstrahy nižších stupňov – oranžového a žltého – zrušené.



Škody spôsobené smršťou, počas ktorej bol zaznamenaný rekordný náraz vetra s rýchlosťou 183 km/h, sa ešte len vyhodnocujú. Na mnohých miestach na pobreží Írska boli zaznamenané nárazy s rýchlosťou viac ako 130 km/h.



V grófstve Donegal ležiacom na severozápade Írska, podľa informácií miestnej polície, zomrel muž, na ktorého auto spadol strom.



Elektrárenská spoločnosť ESB Networks uviedla, že bez elektriny je približne 625 000 jej zákazníkov. V Severnom Írsku výpadok postihol okolo 240 000 domácností a firiem. Obnovenie dodávok elektriny potrvá v najviac postihnutých oblastiach aj viac ako týždeň.



Podľa vodárenskej spoločnosti Uisce Éireann je bez dodávok vody viac ako 120 000 ľudí. Je to spôsobené tým, že čistiarne odpadových vôd nemajú elektrinu. V dôsledku smršte je bez internetu 160 000 domácností a firiem, uviedla telekomunikačná spoločnosť Eir.

