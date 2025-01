Horúčavy budú nebezpečné najmä pre južné krajiny Európy.

Počet obetí následkov extrémnych horúčav v Európe podľa britských vedcov významne prevýši rozdiel vzniknutý klesajúcimi úmrtiami v dôsledku nízkych teplôt.

Vedci z Londýnskej vysokej školy hygieny a tropickej medicíny na základe matematického modelu zistili, že do konca storočia môže na následky horúčav zomrieť až 2,3 milióna ľudí.

Obzvlášť ohrozené sú Stredomorie, stredná Európa a Balkán. Najohrozenejšie európske regióny sú v Španielsku, Taliansku a na Malte.

Citát: „Keďže zmena klímy vedie k extrémnejším horúčavám, očakáva sa, že počet úmrtí v dôsledku horúčav sa zvýši, čo bude znamenať ďalší tlak na systémy zdravotnej starostlivosti,“ uviedla Raquel Nunesová z Lekárskej fakulty Univerzity vo Warwicku.

Širší kontext: Zraniteľné skupiny, ako sú starší ľudia, osoby s chronickými ochoreniami a nízkopríjmové skupiny, budú vystavené najvyššiemu riziku.

Podľa autorov štúdie zverejnenej v časopise Nature Medicine nebude prispôsobenie miest zvyšujúcim sa teplotám stačiť na to, aby sa obmedzili zvýšené zdravotné riziká spôsobené vystavením sa vysokým teplotám. Ak by sa však ľudstvu podarilo klimatickú zmenu zmierniť, mohlo by to odvrátiť až 70 percent úmrtí.





