Bratislavské nemocnice aktuálne čelia nárastu prípadov žltačky typu A, známej ako choroba špinavých rúk. Medzi hospitalizovanými je 20 pacientov vrátane detí. Ochorenie sa šíri najmä medzi zraniteľnými skupinami, no zasahuje aj širšiu populáciu.

V nemocnici na bratislavských Kramároch je momentálne hospitalizovaných približne 20 pacientov so žltačkou typu A, známou aj ako choroba špinavých rúk. Podľa prednostu Kliniky infektológie a geografickej medicíny LF UK a UNB, docenta MUDr. Petra Sabaku, PhD., sa ochorenie šíri najmä medzi užívateľmi pervitínu, no postupne sa prenáša aj do širšej populácie, informujú noviny.sk.

Medzi nakazenými sú najmä dospelí z marginalizovaných alebo inak vylúčených komunít, kde je nižší stupeň hygieny, ale aj jedno batoľa a školáci.

V novembri minulého roka bolo zaznamenaných 28 prípadov, v decembri 46. Naopak, v Prešovskom kraji je situácia vážnejšia, kde hygienici evidujú 29 aktívnych ohnísk nákazy. Celkovo bolo na Slovensku od začiatku roka zaznamenaných 130 prípadov žltačky typu A, z toho 68 v Prešovskom kraji. V tomto regióne ide prevažne o epidemický výskyt ochorenia.

Žltačka typu A sa prenáša fekálno-orálnou cestou, často kvôli nedostatočnej hygiene. Prevenciou je dôkladné umývanie rúk, najmä pred jedlom. Ochorenie sa môže prejavovať príznakmi podobnými chrípke, neskôr sa pridávajú žalúdočné problémy a žltnutie očných bielok či kože. Proti žltačke typu A je možné sa očkovať, avšak očkovanie nepatrí medzi povinné a poisťovňa ho prepláca len v prípade indikácie lekárom alebo hygienikom.

Lekári vyzývajú verejnosť na dodržiavanie hygienických opatrení a v prípade podozrenia na ochorenie odporúčajú vyhľadať lekársku pomoc.