Veliteľ Gruzínskej légie Mamuka Mamulašvili a jedna z hlavných postáv knihy Tomáša Forróa tvrdí, že o slovenskej politike nič nevie a nerozumie tomu, prečo ho obviňujú z toho, že je zapojený do údajného štátneho prevratu na Slovensku.

Veliteľ Gruzínskej légie Mamuka Mamulašvili zareagoval na slová Erika Kaliňáka. Ten tvrdil, že légia, ktorej Mamulašvili velí, školila údajných provokatérov v Gruzínsku a je napojená aj na Slovensko, informuje Denník N.

Kaliňák chcel svoje tvrdenia dokázať tým, že ukázal fotografiu Lucie Štasselovej z iniciatívy Mier Ukrajina a Mamulašviliho. Gruzínec však povedal, že Štasselovú nepozná.

Fotografia vznikla pred takmer dvoma rokmi v Bratislave na diskusii Denníka N, kde bol ako hosť aj Mamulašvili, ktorý je hlavnou postavou knihy Tomáša Forróa.

Mamulašvili tvrdí, že je zábavné, že robí štátny prevrat aj na Slovensku. Slovenskú politiku nesleduje a vie iba to, že vo vláde sedia proruskí politici. Naposledy tu bol asi pred 6 mesiacmi.

Citát:„Nechodím na Slovensko často, ak by mi tam chceli zakázať vstup, pokojne to môžu urobiť. Môžem vás s čistým svedomím ubezpečiť, že tam s politikou nemám nič spoločné. Faktom však je, že v poslednom čase vnímam stupňujúce sa útoky na našu légiu. Obviňujú nás z kadečoho, od politických zásahov až po násilie. Všetko to prichádza z Ruska,“ povedal pre denník.

Širší kontext: Mamulašvilimu sa situácia na Slovensku podobá na tú v Gruzínsku. Myslí si, že sa vláda snaží zdiskreditovať opozičné strany, aby neskôr mohla začať nelegálne zatýkať. Podobná situácia sa stala aj v Gruzínsku. Tvrdí, že je smutné sledovať, že v krajine, ktorá je členom NATO a EÚ, nastupuje diktatúra s veľkým ruským vplyvom.

Mamuka Mamulašvili posledné roky bojuje na frontovej línií proti ruskej armáde. Gruzínsku légiu založil v roku 2014.

