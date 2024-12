Protesty proti vláde v Gruzínsku sa vyostrujú a trvajú už niekoľko dní. V článku vysvetľujeme, čo ich zapríčinilo a čo demonštranti požadujú.

V Gruzínsku aktuálne prebiehajú obrovské demonštrácie. Tie sa začali už v októbri 2024 po parlamentných voľbách, v ktorých vyhral údajne proruský kandidát Irakli Kobachidze. Gruzínci v protestoch žiadajú nové voľby a poukazujú na volebné podvody, ktoré hlasovanie sprevádzali.

Protesty sa vyostrili minulý týždeň, keď strana Gruzínsky sen na čele s premiérom vyhlásila, že jeho krajina pozastavuje prístupové rokovania s Európskou úniou, a to do roku 2028.

V hlavnom meste Gruzínska, v Tbilisi, polícia dav rozháňa vodnými delami. Prozápadná gruzínska prezidentka Salome Zurabišviliová tvrdí, že zadržaných protestujúcich policajti v celách bijú a sú agresívni. Napriek tomu protesty pretrvávajú.

V článku odpovieme na to, čo sa deje v Gruzínsku, aké sú vzťahy medzi Gruzínskom a Ruskom a či sa dá aktuálna situácia porovnať s tým, čo sa dialo na Ukrajine v rokoch 2013 a 2014.

#Georgiaprotests majority of the arrested protesters have injuries to their heads and faces, broken face bones, eye sockets, open wounds. Have been subjected to systematic beatings between arrest and transport to already overcrowded detention facilities. As reported by lawyers — Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) December 2, 2024

Boli voľby v Gruzínsku zmanipulované?

Gruzínsky premiér Irakli Kobachidze odmieta akékoľvek obvinenia z toho, že októbrové voľby sú zmanipulované. Jeho strana Gruzínsky sen vyhrala s úplnou väčšinou 54 % aj napriek tomu, že predvolebné prieskumy jasne ukazovali, že voľby vyhrali opozičné strany.

„Nezrovnalosti sa dejú v každej krajine,“ povedal Kobachidze v rozhovore pre BBC. Tvrdí, že napriek tomu však voľby boli v súlade s právnymi princípmi a demokratickými štandardami. „Samozrejme, že opozícia nemá inú cestu a musí svojim priaznivcom buď priznať, že klamala, alebo tvrdiť, že vláda zmanipulovala voľby,“ dodal.

Gruzínska prezidentka premiéra obvinila, že do volieb zasahovalo aj Rusko, čo však Moskva poprela. Pochybnosti o tom, či voľby boli legitímne, má aj Západ. Predseda Európskej rady Charles Michel povedal, že v súvislosti s voľbami existujú závažné podozrenia z podvodu a vyžadujú si vážne prešetrenie.

Following the parliamentary elections in Georgia, I intend to put Georgia on the agenda of the informal #EUCO in Budapest.



We note the OSCE/ODIHR preliminary assessment and call on the Central Election Commission and other relevant authorities to fulfil their duty to swiftly,… — Charles Michel (@CharlesMichel) October 27, 2024

Podľa Zurabišviliovej boli voľby v Gruzínsku iba špeciálna ruská operácia. Kremeľ podľa nej môže oslavovať svoj triumf. „Neboli sme len svedkami, ale aj obeťami toho, čo možno opísať iba ako ruskú špeciálnu operáciu – novú formu hybridnej vojny vedenej proti našim ľuďom a našej krajine,“ povedala na tlačovej konferencii. Prezidentka preto vyzvala na konanie nových parlamentných volieb s cieľom vyriešiť krízu.

Prečo už niekoľko dní v Gruzínsku prebiehajú masové protesty?

Protesty, ktoré v Tbilisi opozícia rozpútala po výsledkoch volieb, sa rozšírili po tom, čo gruzínsky premiér vyhlásil, že krajina pozastavuje prístupové rokovania s Európskou úniou, a to do roku 2028.

Dôvodom je, že Európsky parlament počas plenárneho zasadnutia v Štrasburgu uznesením odmietol výsledky volieb v Gruzínsku a žiada ich opakovanie v priebehu jedného roka. Podľa europarlamentu voľby neboli slobodné ani spravodlivé a predstavujú ďalší prejav pokračujúceho demokratického úpadku krajiny, za ktorý je plne zodpovedná vládnuca strana Gruzínsky sen.



Europoslanci odsúdili podľa nich početné a závažné porušenia volebného zákona vrátane zdokumentovaných prípadov zastrašovania voličov, manipulácie s hlasmi, zasahovania do činnosti volebných pozorovateľov a médií, a údajnej manipulácie s elektronickými hlasovacími zariadeniami.

Protesty proti tomuto rozhodnutiu trvajú už päť dní. Medzi demonštrantami sú ľudia všetkých vekových kategórií, ktorí sa cítia oklamaní a nesúhlasia s výsledkami volieb a chcú byť súčasťou Západu. V pondelok sa k nim pridali aj žiaci stredných škôl, vysokoškolskí študenti ale i učitelia, informuje Rádio Slobodná Európa.

Protestujúcich v Tbilisi sa polícia snažila rozohnať pomocou vodných diel a slzotvorného spreja. Demonštranti sa napriek tomu odmietli rozísť. Na internete koluje množstvo videí, ktoré zachytávajú policajnú agresiu voči protestujúcim, ktorí sa jej postavili čelom.

K protestujúcim sa pridala aj gruzínska prezidentka, ktorú demonštranti búrlivo vítali. Nesúhlas s pozastavením rokovaní o vstupe do EÚ vyjadrili v piatok 29. novembra aj zamestnanci gruzínskeho ministerstva zahraničných vecí, ako aj rezortu obrany či viacerí sudcovia.

Má Gruzínsko bližšie k Rusku alebo k EÚ?

Gruzínsko má svoj dlhodobý cieľ vstúpiť do Európskej únie aj v ústave. Napriek tomu, že v minulosti bolo súčasťou Sovietskeho zväzu, od Ruska sa odvracia. Dôvodom je aj vojna, ktorú v roku 2008 rozpútal Vladimir Putin. Vzťahy medzi týmito krajinami boli odvtedy napäté. Gruzínsko vyhostilo niekoľko ruských diplomatov, na čo Rusko odpovedalo vyhostením tisícov Gruzíncov, ktorí do Ruska ušli pred vojnou a za prácou.

Napriek prozápadným plánom však strana Gruzínsky sen začala prijímať zákony inšpirované práve tými ruskými. Kobachidzeove vzťahy s Bruselom sa tak výrazne zhoršili. EÚ kritizuje tamojšie prijatie zákona o zahraničných agentoch, podobného ruskej legislatíve používanej na umlčanie disentu.

Kobachidze ale v pondelok 3. decembra vyhlásil, že Gruzínsko sa bude aj naďalej usilovať o vstup do EÚ napriek rozhodnutiu vlády pozastaviť prístupové rokovania, informuje BBC.

Podľa mimovládnej organizácie Atlantic Council boli tieto voľby vnímané ako referendum o budúcom politickom smerovaní Gruzínska. Proruské orgány dúfali, že získajú mandát na to, aby šírili kremeľskú propagandu. To sa ale nezhoduje s názormi viac ako 80 % Gruzíncov, ktorí sú podľa oficiálnych prieskumov za pripojenie k EÚ.

Mnohí obyvatelia sa obávajú, že sa Rusko rozhodne zaútočiť na Gruzínsko rovnako, ako zaútočilo na Ukrajinu. Po vojne s Gruzínskom v roku 2008 uznala Moskva nezávislosť Abcházska a Južného Osetska. Tieto regióny tvoria spolu asi pätinu gruzínskeho územia a sú silne závislé od Ruska. Podľa západných krajín Rusko tieto dve gruzínske provincie fakticky anektovalo.

Daily reminder that Abkhazia and South Ossetia are part of Georgia



🇬🇪 pic.twitter.com/AeHhGN28gw — Visegrád 24 (@visegrad24) May 14, 2024

Môže Gruzínsko dopadnúť ako Ukrajina?

Aktuálnu situáciu v Gruzínsku mnohí politológovia a iní odborníci prirovnávajú k protestom, známym pod názvom Majdan, ktoré sa diali na Ukrajine v rokoch 2013 a 2014. Rovnako ako teraz v Gruzínsku sa aj vtedy Ukrajina odvrátila od dohôd s Európskou úniou. Ukrajinský proruský prezident Viktor Janukovyč sa otočil smerom k Rusku, čo vyvolalo masívne protesty.

Rovnako ako aj teraz v Gruzínsku, aj vtedy na protestujúcich Ukrajincov zaútočila poriadková polícia. Protesty vyvrcholili vo februári 2014. Počas protestov zomrelo viac ako sto ľudí, ktorých zastrelili neznámi ostreľovači. Revolúcia dôstojnosti však spôsobila, že Janukovyč ušiel z krajiny do Ruska a Ukrajina sa otočila naspäť k Západu.