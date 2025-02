VIDEO: Santorini zasiahli stovky zemetrasení. Celý ostrov sa vyprázdnil, utekajú z neho ľudia

Grécky ostrov Santorini zasiahla séria zemetrasení. Stovky ľudí preto zaplnili v utorok ráno prístav, aby ich trajekt prepravil do bezpečia Atén.



Od piatku boli v mori medzi sopečnými ostrovmi Santorini a Amorgos zaznamenané stovky zemetrasení. Úrady preto zatvorili školy na Santorini i na blízkych ostrovoch Ios, Amorgos a Anafi.



Otrasy s magnitúdou 4,7 zaznamenalo Európske stredomorské seizmologické centrum (EMSC) na Santorini o 07.53 h. „Všetko je zatvorené. Nikto teraz nepracuje. Celý ostrov sa vyprázdnil,“ povedala tamojšia obyvateľka pred nástupom na trajekt do Atén. „Pôjdeme do Atén, kým neuvidíme, ako sa tu veci vyvinú“ dodala. Očakáva sa, že ďalšie osoby v utorok opustia ostrov letecky.



Seizmológovia odhadujú, že intenzívna seizmická aktivita by sa mohla zmierniť až po niekoľkých dňoch či týždňoch. Ľuďom preto odporučili, aby sa pre riziko zosuvov pôdy nezdržiavali v pobrežných oblastiach a vyhýbali sa zhromaždeniam v uzavretých priestoroch.



Grécko je jednou z krajín s najväčším rizikom zemetrasení v Európe. Nachádza sa na rozhraní africkej a eurázijskej tektonickej dosky, ktorých neustála interakcia spôsobuje časté zemetrasenia.



Turisticky známy ostrov Santorini získal súčasnú podobu po jednej z najväčších sopečných erupcií v histórii približne 1600 rokov pred naším letopočtom. Posledná erupcia v tejto oblasti nastala v roku 1950.

Rocks are falling from cliffs in Santorini following an unusual number of earthquakes, Wednesday in a row. Schools and official institutions have been closed, crowds of tourists and citizens are fleeing the popular island due to the unusual phenomenon pic.twitter.com/cOZRGtIyuA