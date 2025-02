Aktivity hercov a herečiek Činohry SND sú skutočne koordinované zo zahraničia

Herci a herečky činohry Slovenského národného divadla uverejnili v spolupráci s občianskou iniciatívou Otvorená Kultúra video, v ktorom uviedli, že ich aktivity sú koordinované zo zahraničia. No nie je to v zmysle, v akom to prezentuje rezort kultúry.

Vo videu, kde odpovedajú na otázku, či sú koordinovaní zo zahraničia, sa postupne striedajú herci činohry. Menujú diela a mená zahraničných autorov divadelných hier, ktoré ich priamo ovplyvňujú.

„Ja konkrétne som, môžem to potvrdiť. Konkrétne britskou bunkou. Informácie mi dodáva plukovník Shakespeare a v istom predstavení naozaj hovorím len to, čo mi napísal on,“ hovorí Robert Roth a zároveň pozýva ľudí na predstavenie Macbeth.

Postupne sa k nemu pridávajú vo videu ďalší. „Aj ja som ovládaný z cudziny, tentokrát však z tej druhej strany, z Ruska. Všetko, čo mi napísal istý Tolstoj, opakujem ako papagáj v hre Vojna a mier,“ odkazuje Richard Stanke.

Vo videu vystupujú okrem už spomínaných aj herečky Janka Kovalčíková, Zuzana Porubjaková alebo Roman Poláčik.