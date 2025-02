PREHĽAD: Jarné prázdniny začínajú už o pár dní. Pozri, kedy sú v tvojom kraji

Prázdniny začínajú 17. 2. 2025 a končia 7. 3. 2025

Jarné prázdniny v školskom roku 2024/2025 budú tradične rozdelené do troch týždňov podľa jednotlivých regiónov Slovenska. Ako prvé si oddýchnu deti na východnom Slovensku, nasledujú žiaci zo západného Slovenska a prázdniny uzatvoria školy na strednom Slovensku.

V Košickom a Prešovskom kraji začnú jarné prázdniny už 17. februára a potrvajú do 21. februára 2025. Po nich sa na prázdniny môžu tešiť školáci z Bratislavského, Nitrianskeho a Trnavského kraja, ktorí si voľné dni užijú v termíne od 24. februára do 28. februára 2025. Ako poslední si jarné prázdniny vychutnajú žiaci zo stredného Slovenska – konkrétne z Banskobystrického, Trenčianskeho a Žilinského kraja – v termíne od 3. marca do 7. marca 2025.