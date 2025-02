Zmenu schválil parlament v decembri.

Posudkoví lekári môžu po novom ukončiť pacientovi PN-ku, ak ju vyhodnotia ako neodôvodnenú.

Sociálna poisťovňa sa týmto krokom snaží zabrániť ľuďom, aby zneužívali dočasnú práceneschopnosť, informuje STVR.

Zmenu schválil parlament v decembri.

Citát:„Priemerná dĺžka PN v Českej republike predstavuje 30 dní a na Slovensku 46 dní. O toľko chorší ako Česi určite nie sme. A ešte bizarnejšie vyzerajú porovnania medzi jednotlivými okresmi na Slovensku, keď okres Rožňava má priemernú dĺžku PN 28 dní, ale okresy Kežmarok a Poprad 68 dní,“ povedal minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD).

Širší kontext: Prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov Mária Lévyová uviedla, že posudkoví lekári by nemali podceňovať diagnózy pacientov. V prípade potreby by sa mali poradiť so špecialistom.



V prvom polroku 2024 využilo službu elektronickej práceneschopnosti (ePN) až 358 760 Slovákov, pričom na PN boli niektorí z nich aj viackrát. Od januára do júna boli najčastejšie práceneschopní obyvatelia Prešovského a Žilinského kraja. Sociálna poisťovňa spresnila, že priemerná výška nemocenskej dávky bola v prvom polroku 2024 viac ako 411 eur.

Z údajov poisťovne tiež vyplýva, že najkratšiu dobu trvania jednej dočasnej PN-ky mali okresy Rožňava, Revúca a Banská Bystrica. Naopak, najdlhšie boli práceneschopní obyvatelia okresov Kysuckého Nového Mesta, Sobraniec a Popradu.

