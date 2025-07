Spojené kráľovstvo akékoľvek zasahovanie do volieb odmieta, opozícia hovorí o odpútavaní pozornosti.

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) vyhlásil, že orgány činné v trestnom konaní sa z operatívneho hľadiska zaoberajú možným ovplyvňovaním parlamentných volieb 2023.

Podľa neho existujú indície, že určitá zahraničná kampaň cielene zvyšovala účasť mladých voličov, čo mohlo zvýhodniť konkrétnu politickú stranu.

Citát: „Sú verejne dostupné prieskumy verejnej mienky, ak by sa konali voľby iba v kategórii 18 – 24 rokov, ktorá strana by ich vyhrala,“ uviedol Šutaj Eštok.

Širší kontext: Premiér Robert Fico (Smer-SD) obvinil britské ministerstvo zahraničia, že v roku 2023 financovalo cez mediálnu agentúru influencerov s cieľom ovplyvniť slovenské parlamentné voľby. Británia to odmietla a uviedla, že cieľom kampane bolo iba povzbudiť účasť mladých voličov, nie podporovať konkrétnu stranu.

Šutaj Eštok situáciu prirovnal k hypotetickému scenáru, že by Viktor Orbán financoval kampaň na podporu účasti slovenských Maďarov, alebo že by Rusko zaplatilo za kampaň pre seniorov – podľa neho by to viedlo k verejnému pobúreniu.

Líder Progresívneho Slovenska Michal Šimečka reagoval vyhlásením, že ide len o pokus zakryť zlyhania vlády Roberta Fica. Celú kauzu označil za umelo vytvorenú a politicky motivovanú.