Podľa opozičných lídrov sa aktuálne snažia prekryť rast cien konšpiračnými naratívmi o zahraničných vplyvoch.

Premiér Robert Fico (Smer-SD) sa podľa opozičného Progresívneho Slovenska snaží prekryť plánované zvýšenie DPH konšpiračnými tvrdeniami o zahraničných vplyvoch. Na brífingu to uviedli predseda PS Michal Šimečka a člen finančného výboru Štefan Kišš.

Podľa ich informácií vláda pripravuje zvýšenie dane z pridanej hodnoty o dva percentuálne body. „Toto pokračovanie Ficovej drahoty, to je už drahota na steroidoch. Opäť sa inšpirovali a chystajú to maďarskou cestou. V Maďarsku majú síce najvyššiu DPH, majú tam aj transakčnú daň. Toto je to, čo po Maďarsku s radosťou kopírujú, ale v Maďarsku majú zároveň jednu z najnižších daní z práce,“ uviedol Kišš.

PS zároveň vyzýva ministra financií, aby predstavil ozdravné opatrenia, ktoré nezaťažia ľudí a nepoškodia ekonomiku. Vláda by podľa nich mala začať šetriť najmä na sebe.