Štát posiela ďalších 40-tisíc eur Attilovi Véghovi. Zmluva vznikla pár dní po spoločnej fotografii s Takáčom

Ministerstvo pôdohospodárstva zaplatí Attilovi Véghovi 40-tisíc eur za propagáciu školského programu.

Poslankyňa SaS Martina Holečková informovala o zmluve pre športovca Attilu Végha za 40-tisíc eur.

Ministerstvo pôdohospodárstva si od firmy zápasníka objednalo marketing za desiatky tisíc eur.

Objednávka vznikla 15. júla, čo je iba pár dní predtým, ako minister Richard Takáč s Véghom zverejnil spoločnú fotografiu na sociálnych sieťach.

Citát: „Pán Végh má podľa zmluvy propagovať školský program, ktorý robí ministerstvo pôdohospodárstva. V skutočnosti to však vyzerá tak, že dostane 40 000 € za to, že sa odfotil s ministrom Takáčom,“ napísala Holečková.

Širší kontext: Nejde o prvý prípad, keď Attila Végh spolupracuje so štátnou inštitúciou. V minulosti uzavrel zmluvu aj so Slovenským plynárenským priemyslom. Holečková informovala, že Végh podmienky zmluvy za 50-tisíc nenaplnil.

Végh mal podľa zmluvy zverejniť 12 príspevkov na Instagrame a 12 na TikToku. Zverejnil však iba 2 videá, za ktoré dostal 70 % zo sľúbených 50-tisíc.

Podľa Holečkovej je podozrivé, že takýto kontrakt zápasník dostal po tom, čo podporil prezidenta Petra Pellegriniho. „Je tam až priveľa náhod. Pán Végh dovtedy nikdy nespolupracoval so žiadnou štátnou firmou a zrazu dostane výhodnú zmluvu na 50-tisíc eur. Keď to dáme do kontextu s tým, čo sa objavilo o netransparentnom financovaní Pellegriniho kampane, tak je to ešte podozrivejšie,“ povedala v rozhovore pre Refresher.

