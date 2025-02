Trump sa vraj do Kyjeva nechystá, Zelenského však pozýva do Washingtonu.

Americký prezident Donald Trump v piatok (7. februára) naznačil, že sa na budúci týždeň pravdepodobne stretne s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Schôdzka by sa podľa Trumpa mohla uskutočniť vo Washingtone, do Kyjeva sa totiž vraj nechystá.



Išlo by o prvú schôdzku so Zelenským od Trumpovho návratu do Bieleho domu 20. januára. Naposledy sa osobne stretli začiatkom decembra v Paríži, kam oboch pozval francúzsky prezident Emmanuel Macron pri príležitosti slávnostného znovuotvorenia katedrály Notre-Dame.



„Pravdepodobne sa na budúci týždeň stretnem s prezidentom Zelenským,“ povedal Trump. Na otázku, či sa takéto stretnutie odohrá vo Washingtone, odpovedal, že „by to mohol byť Washington - ja sa tam nechystám“.



„On (Zelenskyj) sa môže stretnúť budúci týždeň. Nech sa páči, som tu,“ uviedol americký prezident. Zelenskyj ešte v januári povedal, že Kyjev aktívne pracuje na zorganizovaní schôdzky s Trumpom, ktorý počas predvolebnej kampane sľuboval, že vojnu na Ukrajine dokáže ukončiť v priebehu 24 hodín, čo sa napokon nestalo. Po novom tvrdí, že sa tak stane do polroka.