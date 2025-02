Ak zostanú clá v platnosti dostatočne dlho, môže to Európu dostať do recesie.

Hrozba zavedenia ciel na európske tovary zo strany USA prichádza v čase, keď európska ekonomika už beztak zápasí s pomalým rastom. Desaťpercentné clo by mohlo znížiť zisky európskych exportérov o jedno až dve percentá, strata pre automobilový sektor, ktorý je dôležitý pre Slovensko, by mohla byť na úrovni až piatich percent. Ak zostanú clá v platnosti dostatočne dlho, môže to Európu dostať do recesie. Upozornil na to globálny investičný stratég spoločnosti Saxo Bank Jakob Falkencrone.



„Obchodná vojna by mohla znížiť hospodársky rast eurozóny, pričom najväčšie škody by utrpelo Nemecko vzhľadom na jeho silnú závislosť od exportu. Najviac by trpel automobilový, priemyselný a luxusný sektor, zatiaľ čo domáce firmy by mohli byť odolnejšie. Ak clá zostanú v platnosti dlhodobo, niektoré európske spoločnosti by mohli byť nútené obmedziť investície, znížiť nábor nových zamestnancov alebo dokonca prepúšťať, čo by vytvorilo tlak na spotrebiteľské výdavky,“ skonštatoval Falkencrone.

Automobilky môžu pocítiť spomalenie rastu predaja



Keďže európske automobilky vyvážajú do USA vozidlá v hodnote niekoľkých miliárd eur ročne a nový americký prezident navrhuje clo vo výške 25 %, vplyv na tržby európskeho automobilového sektora by mohol byť najvýraznejší. Najmä spoločnosti ako BMW, Volkswagen a Porsche sú podľa odborníka silne závislé od amerického trhu, čo sa už v súčasnosti odráža na ich akciách. Francúzska automobilka Renault a Stellantis by tiež mohli pocítiť spomalenie rastu predaja, doplnil.



Európa je okrem iného domovom najprestížnejších luxusných značiek ako LVMH, Hermés a Burberry, ktorým významnú časť tržieb generujú americkí spotrebitelia. Ak clá zvýšia ceny, americkí zákazníci môžu podľa investičného stratéga obmedziť svoje výdavky, čo ovplyvní rast tržieb aj týchto firiem.

Budú čeliť rastúcim nákladom



V sektore priemyslu a výroby by mohli podľa odborníka čeliť firmy ako Siemens, Schneider Electric a Airbus rastúcim nákladom a oneskoreniam kontraktov. Vysvetlil, že dodávateľské reťazce sú oslabené predchádzajúcimi narušeniami a akékoľvek nové obchodné bariéry by situáciu len zhoršili.



Zasiahnuté by mohlo byť taktiež odvetvie poľnohospodárstva a potravín. „Európska únia vyváža do USA značné množstvo potravín a nápojov, vrátane francúzskeho vína, talianskeho syra a španielskeho olivového oleja. Clá by mohli znížiť dopyt po týchto produktoch, čo by negatívne zasiahlo firmy v tomto sektore,“ uzavrel Falkencrone.

