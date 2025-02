Volodymyr Zelenskyj sa chce dohodnúť so Spojenými štátmi na zastavení Vladimíra Putina, až potom je ochotný rokovať s Moskvou.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok uviedol, že sa chce so Spojenými štátmi dohodnúť na pozícii, ktorá by zastavila ruského prezidenta Vladimira Putina, a až potom začne rokovať s Moskvou. Zároveň vyhlásil, že Ukrajina nebude akceptovať žiadnu bilaterálnu dohodu o svojom osude, ktorú by Rusko a USA dosiahli bez účasti Kyjeva.



„Prioritou sú pre nás ukrajinsko-americké stretnutia. A až po takýchto stretnutiach, po vypracovaní plánu na zastavenie Putina, je podľa mňa férové hovoriť s Rusmi,“ povedal Zelenskyj deň po telefonáte Donalda Trumpa s Putinom. Neskôr Trump telefonoval aj so Zelenským.



Ukrajinský prezident tvrdí, že Trump chcel telefonovať spoločne s ním aj s Putinom. Zelenskyj uviedol, že verí, že Ukrajina je Trumpovou prioritou, ale že v každom prípade nie je veľmi príjemné, že Trump najprv telefonoval s Putinom, a až potom s ním.



Zelenskyj odmietol akceptovať akúkoľvek dohodu o Ukrajine medzi Moskvou a Washingtonom bez účasti Kyjeva. Vyzval Európu, aby si sadla za rokovací stôl pri rokovaniach o ukončení vojny, informuje agentúra Reuters.



„Dnes je dôležité, aby všetko nešlo podľa Putinovho plánu, v ktorom chce urobiť všetko pre to, aby jeho rokovania (s USA) boli bilaterálne,“ povedal Zelenskyj.



Trump v stredu oznámil, že počas telefonátu s ruským lídrom sa zhodli na tom, že chcú zastaviť milióny úmrtí vo vojne medzi Ruskom a Ukrajinou a dohodli sa na veľmi úzkej spolupráci. „Zároveň sme sa zhodli na tom, že naše tímy začnú okamžite rokovať (o ukončení vojny),“ ozrejmil americký prezident.