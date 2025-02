Spisovateľky spolu s platformou Otvorená kultúra chcú bojovať proti nenávisti.

Spisovateľky pôsobiace na Slovensku a v zahraničí vyjadrujú hlboké znepokojenie a nesúhlas s narastajúcim počtom čoraz intenzívnejších nenávistných prejavov. Tie podľa nich často priamo vyzývajú na fyzické alebo psychické násilie voči ženám všeobecne aj voči konkrétnym osobám z oblasti politiky, médií a ďalších sfér spoločenského života. Deje sa to zo strany verejných činiteľov, politikov, ale najmä tzv. alternatívnych médií.

„Postavme sa spoločne proti násiliu a nenávistným prejavom akéhokoľvek druhu voči ženám, ako aj voči deťom, všetkým menšinám a znevýhodneným skupinám a v žiadnom prípade nepripusťme, aby vo verejných funkciách pôsobili ľudia, ktorí podporujú a šíria mizogýniu a násilné prejavy,“ píšu spisovateľky.

Spisovateľky nie sú jediné, ktoré vnímajú v spoločnosti silnejúce nenávistné prejavy. Otvorený list premiérovi Robertovi Ficovi pred pár týždňami adresovali psychiatri a psychológovia. Premiéra v liste obvinili z autoritatívneho štýlu vládnutia, manipulácie s faktami a šírenia klamstiev, ktoré podľa nich vedú k polarizácii spoločnosti a ohrozeniu demokracie na Slovensku.

Celé znenie otvoreného listu:



Vážení politici a političky, vážené verejné činiteľky a činitelia, my spisovateľky pôsobiace na Slovensku i v zahraničí, píšuce v slovenčine i v cudzích jazykoch vrátane jazykov menšín žijúcich na Slovensku, vyjadrujeme hlboké znepokojenie a nesúhlas s narastajúcim počtom čoraz intenzívnejších nenávistných prejavov často priamo vyzývajúcich na fyzické alebo psychické násilie voči ženám všeobecne i voči konkrétnym osobám z oblasti politiky, médií a ďalších sfér spoločenského života, a to zo strany verejných činiteľov, politikov, ale najmä tzv. alternatívnych médií.

Niektorí predstavitelia verejného života sa neštítia odpútavať pozornosť verejnosti od aktuálnych problémov a obracať všeobecnú frustráciu proti ženám vo významných funkciách, pričom cieľmi sa často stávajú verejne činné ženy, ktoré sa neboja vystúpiť na obranu ľudských práv, menšín, ľudí zo znevýhodnených skupín či na obranu demokracie, práva a spravodlivosti. Podobné prejavy nielenže znevažujú ženy, ale ich aj priamo ohrozujú, pretože prispievajú k atmosfére strachu a neistoty a zároveň sú predstupňom priamych fyzických útokov, ku ktorým často povzbudzujú, ba aj priamo vyzývajú. Podobné útoky nie sú v našej spoločnosti ničím novým, svoju nevídanú silu nadobudli v ostatných rokoch a v súčasnosti s veľkým znepokojením vnímame ich početnosť a intenzitu. Už počas funkčného obdobia prezidentky Zuzany Čaputovej sme zaznamenávali nevídané útoky na jej osobu a jej rodinu.

Nedávnym dôsledkom šírenia nenávisti voči ženám bola aj tragédia v Spišskej Starej Vsi, kde boli na pôde strednej školy po predchádzajúcich vyhrážkach zavraždené dve ženy. Tento list zverejňujeme pri príležitosti 14. februára, ktorý je v širokej verejnosti obľúbený ako deň zaľúbených, feministické skupiny na celom svete však práve v tento deň oslavujú V-Day (deň verejných hlasov žien proti násiliu, globálne hnutie za ukončenie násilia páchaného na ženách a dievčatách, ktoré založila dramatička a aktivistka Eve Ensler).

Ako spisovateľky na Slovensku tento rok nemáme veľa dôvodov na oslavy. Do verejnej funkcie riaditeľa Slovenského literárneho centra bol vymenovaný spisovateľ Gustáv Murín. Jeho tvorba (Feminizmus ako tretie zlo, SSS, 2024) a jeho reakcie v minulosti na kampaň Piata žena zameranú proti násiliu na ženách by ho mali diskvalifikovať z akejkoľvek verejnej funkcie. Priamym poverením Ministerstva kultúry SR však je riaditeľom v inštitúcii, ktorá má ako štátna agentúra zastupovať spisovateľky a spisovateľov v zahraničí. Čo majú jeho vymenovaním do takejto funkcie očakávať mnohé z oceňovaných a prekladaných slovenských autoriek, ktoré reflektujú postavenie žien a rôzne formy násilia na ženách vo svojich dielach?

Žiadame verejné odsúdenie všetkých násilných a nenávistných prejavov verejných činiteľov, ako aj jasné a jednoznačné vyjadrenie nesúhlasu s týmito prejavmi tak, aby sme sa postavili na stranu osôb a skupín, voči ktorým sú namierené.

Žiadame tiež podporovať a presadzovať opatrenia, ktoré budú chrániť ženy pred násilím, diskrimináciou, ako aj dodržiavať a skutočne uplatňovať už existujúcu legislatívu.

Žiadame verejných činiteľov, aby podporovali verejnú diskusiu zameranú proti násiliu akéhokoľvek druhu a napomáhali tak v našej spoločnosti lepšiemu povedomiu o závažnosti a nebezpečnosti týchto prejavov.

Postavme sa spoločne proti násiliu a nenávistným prejavom akéhokoľvek druhu voči ženám, ako aj voči deťom, všetkým menšinám a znevýhodneným skupinám a v žiadnom prípade nepripusťme, aby vo verejných funkciách pôsobili ľudia, ktorí podporujú a šíria mizogýniu a násilné prejavy.

Otvorený list podpísali:

Jana Juráňová, Katarína Kucbelová, Zuzana Mojžišová, Alena Brindová, Mária Ferenčuhová, Nóra Ružičková, Mária Modrovich, Miroslava Kuľková, Juliana Sokolová, Eva Borušovičová, Verona Šikulová, Stanislava Chrobáková Repar, Dominika Moravčíková Veronika Dianišková, Daniela Kapitáňová, Uršuľa Kovalyk, Ľuba Lesná, Veronika Kolejáková, Diana Mašlejová, Zuzana Husárová, Jana Micenková, Miroslava Ábelová, Anna Ondrejková, Lucia Piussi, Jana Bodnárová, Nicol Hochholczerová, Iveta Horváthová Škripková, Anna Grusková, Toňa Revajová, Mária Štefánková, Martina Sľúková, Oľga Gluštíková, Tamara Archlebová, Lenka Šafranová, Ivana Dobrakovová, Alexandra Salmela, Eva Luka, Elena Hidvéghyová-Yung, Tamara Archlebová, Tamara Šimončíková Heribanová, Monika Kompaníková, Valeria Schulczová, Barbora Hrínová, Natália Kuľková, Ivana Gibová, Tereza Oľhová, Zuzana Homolová, Zuzana Cigánová, Anna Siedykh, Slavka Liptáková, Gabriela Futová, Irena Brežná, Ľudmila Mičianová, Barbora Kardošová, Ružena Šípková, Katarína Mikolášová, Zuzana Líšková, Eva Bolemant, Jana H. Hoffstädter, Zuzana Uličianska, Zuzana Šmatláková, Hana Lasicová

Prečítaj si aj tieto články: