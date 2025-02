Vedci v Európe identifikovali predtým neznámy druh huby, ktorý mení jaskynné pavúky na „zombie“. Huba ich vyláka z pavučín predtým, než podnieti predčasnú smrť, a potom použije mŕtvoly pavúkov na šírenie svojich spór, upozornil portál CNN.

Novoobjavený druh, pomenovaný Gibellula attenboroughii, pôsobí podobným spôsobom ako huba zombie mravca. Podľa štúdie zverejnenej 24. januára v časopise Fungal Systematics and Evolution manipuluje so svojou korisťou, aby sa presunula na vhodnejšie miesto pre šírenie huby.

Spôsob, akým huba ovplyvňuje mozog pavúkovcov, je stále záhadou.

„Veľmi dobre poznáme mravce, osy a veľmi málo iných príkladov. A teraz je to v inej rodine, takže je to nový pôvod manipulácie so správaním,“ povedal spoluautor štúdie Dr. João Araújo, mykológ z Prírodovedného múzea v Dánsku a odborný asistent na Kodanskej univerzite. Je to niečo naozaj zaujímavé, čo nie je v parazitickom svete úplne bežné.

Zistenie otvára nové možnosti výskumu na lepšie pochopenie huby ovládajúcej zvieratá a vysvetľuje rozmanitosť húb, ktoré ešte nie sú odhalené, uviedli vedci.

Happy to share a new sp of Zombie Spider fungus! Gibellula attenboroughii, a cave spider parasite, named after one of my major inspirations to work with natural sciences, sir David Attenborough!

Check it out, it is open access (as all papers should be!)https://t.co/C6k3llqZgHpic.twitter.com/Em91yoUI0g