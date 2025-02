Jaroslav Naď: Rusi pomáhali Smeru vyhrať voľby. Fico je buď vydieraný, alebo pod obrovským tlakom (Rozhovor)

Jaroslav Naď v rozhovore hovorí, ako prebieha vyšetrovanie po tom, ako naňho podali trestné oznámenia, a čo si myslí o rokovaniach o mieri na Ukrajine.

Predseda strany Demokrati a bývalý minister obrany Jaroslav Naď v novom rozhovore pre Refresher prezradil, či očakáva predčasné voľby, čo si myslí o Ficových návštevách v Moskve, a či čaká, že ho môžu zatvoriť do väzenia.

V tomto článku si prečítaš: Či by bol Jaroslav Naď ochotný spolupracovať s Igorom Matovičom.

Prečo preňho nie sú milióny na referendum zbytočne minuté peniaze.

Čo vraví na tvrdenie, že vraj strana Demokrati pripravuje štátny prevrat.

Ako sa posúva prípad, v ktorom ho koalícia obvinila z prijatia vysokého úplatku.

Myslíte si, že súčasná koalícia dovládne? Alebo očakávate predčasné voľby?

Myslím si, že skôr či neskôr nás predčasné voľby neminú. Zrejme sa to však nestane už tento rok. Bol by som rád, keby som sa v tomto mýlil, pretože každý deň, keď táto vláda zotrváva pri moci, je pre krajinu zlý.

Andrej Danko ponúkol premiérovi všetky ministerstvá. Nemôže sa stať, že teraz budeme mať namiesto nespokojného Huliaka v parlamente nespokojnú SNS? Vyzerá to tak, že hoci Andrej Danko ponúkal rôzne pozície, v skutočnosti okrem svojej funkcie podpredsedu Národnej rady nezískal žiadnu významnú stoličku. Všetci, ktorých nominoval a ktorí sa na jeho chrbte zviezli do parlamentu, ho nakoniec opustili, čím zostal osamotený ako kôl v plote. Teraz ho budú vydierať nielen oni, ale aj celá vláda.

Nakoniec sa tak môže stať, že namiesto pána Huliaka, ktorého vymenovanie za ministra športu a cestovného ruchu by bolo podľa mňa absolútne nepochopiteľné a doslova tragikomické, sa do parlamentu dostane pán Radačovský. Ten sa v Európskom parlamente „preslávil“ tým, že zo saka vyhodil polomŕtvu holubicu. Personálne zloženie parlamentu je toto volebné obdobie asi najhoršie, aké sme kedy na Slovensku mali.

Náhradník Huliaka Miroslav Radačovský tiež nie je z SNS.

Presne o tom to je. Danko zostal úplne sám, pričom do parlamentu priviedol ľudí, ktorí sa k nemu teraz otočili chrbtom. Celá situácia sa vyvíja tak, že vládna koalícia s ním vôbec nepočíta – Danko je pre nich len vzduch, ba dokonca záťaž. V ich očiach platí jednoduchá matematika: 79 mínus 1 sa rovná 78.

Všetkých ostatných sa budú snažiť uspokojiť personálne, finančne alebo cez rôzne funkcie. Danko sa tomu bude musieť prispôsobiť, inak im je úplne jedno, ako nakoniec dopadne.

Pripravuje sa už strana Demokrati na predčasné voľby?

My sme v kampani od zverejnenia výsledkov minulých volieb. Mali sme dve možnosti: mohli sme sa vydať cestou, akú zvolil Harabin alebo strana Modrí – teda nechať dlhy z kampane nepovšimnuté, vyhlásiť bankrot a jednotlivci by buď odišli z politiky alebo sa pridali k iným stranám. My sme sa však rozhodli inak – bojovať ďalej, vyrovnať sa so všetkými záväzkami, čo sa nám podarilo, a pokračovať v práci od prvého dňa po voľbách.

Máme odborníkov, máme silné regionálne štruktúry, viac ako 900 členov po celom Slovensku, čo je viac ako PS a SaS dokopy. Najväčším problémom, ktorý máme, je nesporne nedostatok finančných prostriedkov v porovnaní s tými stranami, ktoré získali štátnu podporu. Napriek tomu to nahrádzame pracovitosťou, odhodlaním a odborným zázemím.



Keďže nemáte podporu od štátu, podľa Transparency International by pre vás mohlo byť náročné získať aj akúkoľvek pôžičku. Dokázali by ste v takom prípade finančne zvládnuť volebnú kampaň, ak by sa voľby konali už tento rok? Volebnú kampaň by sme zvládli podľa toho, ako by sa nám podarilo zabezpečiť finančné prostriedky. Robíme všetko pre to, aby sme si dokázali našetriť potrebné prostriedky na kampaň. Možno budeme musieť požiadať aj o pôžičku, ktorú by sme splatili po získaní financií zo štátneho príspevku po voľbách.

Vnímame opakované vyjadrenia Transparency International o našom financovaní, no paradoxne, napriek tomu, že ich neustále vyzývame na diskusiu, nikdy sa na detaily nespýtajú skôr, než zverejnia správu. Často sa pritom ani netrafia do reality. Napriek tomu nás to netrápi. Naše financovanie je transparentné a čisté, nefungujeme na princípe „igelitkových peňazí“. Jednoducho sa prispôsobujeme svojim možnostiam a hospodárime podľa toho, na čo máme.

Keby tu boli predčasné voľby, budete kandidovať samostatne?