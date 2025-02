Po zavedení Trumpových ciel Slovensku hrozí ekonomický úpadok a zvýšená nezamestnanosť. Odborník vysvetlil, aké to bude mať dôsledky.

Americký prezident Donald Trump uviedol, že vláda USA už čoskoro zavedie clá na tovar dovážaný z Európskej únie. Najviac to zasiahne práve automobilový sektor, keďže Európa vyváža do USA vozidlá v hodnote niekoľkých miliárd eur. Najmä spoločnosti ako BMW, Volkswagen a Porsche sú, podľa odborníka, silne závislé od amerického trhu, čo sa už v súčasnosti odráža na ich akciách.

Globálny investičný stratég spoločnosti Saxo Bank Jakob Falkencrone upozornil na to, že strata pre automobilový sektor, ktorý je dôležitý pre Slovensko, by mohla byť na úrovni až 5 %. Odborník tvrdí, že ak zostanú clá v platnosti dostatočne dlho, môže to Európu dostať do recesie.

Ekonomický analytik Martin Vlachynský z ekonomického inštitútu Iness pre Refresher prezradil, aké to bude mať dôsledky pre Európsku úniu, ako to zasiahne Slovensko a či môžeme očakávať, že sa z nás stane ďalší Detroit.

Čo bude zvýšenie ciel znamenať pre Európu a je tu možnosť, ako sa voči tomu vieme brániť?

Podľa analytika Martina Vlachynského zvýšením ciel utrpia obe strany. Dôvodom je, že Američania budú mať drahší tovar, čo sa odrazí na produkcii, ktorá sa viditeľne zníži.