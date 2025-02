Polícia musela v tomto roku riešiť viacero hlásení o údajne plánovaných útokoch.

Predseda SaS Branislav Gröhling na Facebooku oznámil, že na slovenských školách znova nahlásili bombové hrozby. Informoval, že útok má byť vedený dronmi.

„Dnes opäť prišli bombové hrozby na školy. Tentokrát má útok prísť cez drony,“ uviedol. Pre Refresher spresnil, že ide o školy z Podunajských Biskupíc a Petržalky.

„Mail prišiel v ranných hodinách. Reakciou bolo zavolanie polície a kontaktovanie zriaďovateľa, keďže sa majú školy riadiť jeho pokynmi. Nebezpečenstvo bolo hodnotené ako nízke, keďže sme sa nachádzali v leteckej zóne – ak by išlo o dron, musel by byť evidovaný alebo označený bezpečnostnými zložkami štátu. Svoje rozhodnutie sme však konzultovali na vlastnú zodpovednosť so súkromným bezpečnostným analytikom, no z pozície rezortu nám neprišli žiadne informácie, podpora ani pomoc. My sme nahnevaní, lebo ide o bezpečnosť žiakov, ktorá má byť prvoradá aj pre krajinu, to má byť prvoradé,“ povedala pre Refresher vedúca oddelenia školstva pre mestskú časť Podunajské Biskupice Svetlana Síthová.