Americký prezident Donald Trump v utorok (18. februára) naznačil, že by sa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom mohol stretnúť už čoskoro, a to „pravdepodobne“ ešte do konca februára.



Prezident USA sa na tlačovke vyjadril aj k v súčasnosti mediálne skloňovanému vyslaniu európskych mierových síl na Ukrajinu, ktoré by tam v prípade dosiahnutia mierovej dohody dohliadali na jej dodržiavanie. Takéto nasadenie by Trump podľa vlastných slov podporil.

„Ak to chcú urobiť, je to skvelé, som za,“ povedal.

Zároveň dodal, že USA by sa na takomto vyslaní svojimi vojakmi podieľať nemuseli, pretože „ako viete, sme veľmi ďaleko“. Diskusiu o vyslaní vojakov začal britský premiér Keir Starmer, keď v noci na pondelok deklaroval, že Británia je v prípade potreby pripravená vyslať na Ukrajinu svojich vojakov, aby zabezpečili implementáciu prípadnej mierovej dohody s Ruskom.

Spojené štáty a Rusko začali rokovania

V Saudskej Arábii sa začali rozhovory o zlepšení vzájomných vzťahov a rokovania o ukončení vojny na Ukrajine. Zúčastňujú sa ich predstavitelia Ruska a Spojených štátov amerických.

Rokovaní sa zúčastnili: minister zahraničných vecí USA Marco Rubio, osobitný veľvyslanec USA pre Blízky východ Steve Witkoff, poradca pre americkú národnú bezpečnosť Mike Waltz, ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov, poradca pre zahraničnú politiku ruského prezidenta Jurij Ušakov a saudský minister zahraničných vecí Princ Faisal bin Farhan Al Saud.