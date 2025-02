Nájdeš ju v hlavnom meste.

Alza otvorila svoju prvú nonstop predajňu na Slovensku. Nachádza sa v Petržalke na Rusovskej ceste. Zákazníci si v nej môžu vyzdvihnúť doručené objednávky kedykoľvek, cez deň aj v noci, bez obmedzenia. Okrem nonstop výdajne tam nechýba ani možnosť nákupu priamo na mieste. Alza tak inovuje svoju sieť na Slovensku, v rámci ktorej má aktuálne 14 predajní s víkendovou prevádzkou.

Predajňa 24/7 je rozdelená do dvoch zón. V prvej časti sú k dispozícii odborníci pre osobné poradenstvo od pondelka do nedele od 08:00 do 19:00. Druhá časť je samoobslužná zóna s výdajnými schránkami AlzaBox. Umožňuje vyzdvihnutie doručených objednávok kedykoľvek, dokonca aj v noci. Platiť sa dá pomocou online platieb v aplikácii alebo kartou priamo na termináli.

„V predajni 24/7 budú na okamžitý odber najpredávanejšie produkty aj výber doplnkového tovaru, ako je príslušenstvo k IT, mobilným telefónom a ďalšie. Ďalej tu budú vystavené prémiové produkty Apple či najpredávanejšie mobilné telefóny,“ hovorí PR manažérka firmy Alza Eliška Čeřovská.

Spoločnosť Alza má na Slovensku už 14 predajní v Bratislave, Košiciach, Banskej Bystrici, Žiline a ďalších mestách.

