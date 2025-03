Očakáva sa, že nový bezpečnostný plán sa prerokuje na mimoriadnom summite 6. marca v Bruseli.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v súvislosti s novým strategickým plánom na prezbrojenie Európy povedala: „Je to potreba, ktorá sa vyskytne raz za generáciu." EÚ plánuje investovať stovky miliárd eur do bezpečnosti.

Agentúra Bloomberg uvádza, že plán bude mať tri časti. V prvej z nich EÚ plánuje uvoľniť fiškálne pravidlá s cieľom získať dodatočných 160 miliárd eur na výdavky na obranu. Bloomberg však zároveň upozorňuje, že krajiny EÚ sa musia najprv dohodnúť, čo presne sa považuje za výdavky na obranu a či záväzky EÚ ovplyvnia cieľ NATO vynakladať na obranu dve percentá HDP.

V druhej časti plánu by potom EÚ mala vytvoriť nový nástroj na spoločné výdavky členských štátov. Finančné prostriedky z neho by sa potom mali použiť na investície do kľúčových zbrojných programov, najmä integrovaných systémov protivzdušnej obrany, systémov presných úderov dlhého dosahu, rakiet, bezpilotných lietadiel a vojenského využitia umelej inteligencie.

V tretej časti sa stanovuje uvoľnenie investičných obmedzení pre Európsku investičnú banku, ktorá doteraz môže investovať len do tovaru dvojakého použitia. To by malo umožniť prilákať viac finančných prostriedkov, a to aj od súkromných bánk. Novú stratégiu pre európsky obranný priemysel predstavia 19. marca komisár pre obranu Andrius Kubilius a šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová.

Európska únia posilňuje svoju obranu najmä v reakcii na rastúcu agresiu Ruska voči Ukrajine. Ešte znepokojujúcejšie je ochladenie vzťahov medzi Ukrajinou a Spojenými štátmi po piatkovom stretnutí v Bielom dome, z ktorého predčasne odišiel prezident Volodymyr Zelenskyj. Naznačilo totiž, na ktorú stranu sa skôr postaví prezident Donald Trump, a rozhodne sa zdalo, že na východnú.