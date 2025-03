Stačí zadať len dátum narodenia dieťaťa a vybrať možnosť, či má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav.

Ak chcete vedieť, ako dlho bude trvať vaša rodičovská dovolenka, aktuálne si ju môžete vypočítať pomocou jednoduchej kalkulačky na portáli Finsider.

Zadať do nej stačí len dátum narodenia dieťaťa a vybrať možnosť, či má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav. Výsledkom je dátum, do kedy trvá vaša rodičovská dovolenka.

Na rodičovskej dovolenke sa oprávnenej osobe vypláca rodičovský príspevok. Je to štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa do troch rokov veku alebo do šiestich rokov, ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav.