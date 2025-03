SNS po zverejnení prieskumu volebných preferencií vyzvala premiéra Fica, aby odvolal predsedu ŠÚ SR Martina Nemkyho.

Štatistický úrad (ŠÚ) SR odmieta akékoľvek zásahy politických strán a ich predstaviteľov do odborných činností úradu a jeho podriadených organizácií. V reakcii na tvrdenia koaličnej strany SNS o zmanipulovanom prieskume volebných preferencií uviedla hovorkyňa ŠÚ SR Jana Morháčová.

„Šéf štatistického úradu si môže ten prieskum strčiť do zadku – to môžete odvysielať. Ale ja so sebou brnkať nenechám. Som strašne nas*atý z toho, čo si dovolili, a budem to riešiť,“ povedal šéf SNS Hospodárskym novinám.

Andrej Danko sa pred rokom snažil o obnovenie štátnych prieskumov verejnej mienky. „Chceme, aby tu boli obnovené štátne prieskumy, a chceme, ak niekto zverejňuje prieskum ako verejný, tak chceme, aby bola garantovaná metodika. Tu sa množstvo prieskumov nerealizuje. Páni všelijakí politológovia to cucajú z prsta,“ uviedol minulý rok pre web Pluska.



„ŠÚ je odborná, apolitická inštitúcia, ktorá zodpovedá za oficiálne štatistické dáta SR. Preto nereaguje na politické vyjadrenia a neposkytuje k nim stanoviská. Na základe platnej legislatívy predsedu ŠÚ SR vymenúva a odvoláva vláda,“ priblížila Morháčová.

Prieskumy sú podľa úradu na profesionálnej úrovni

Hovorkyňa tiež ozrejmila, že prieskumy verejnej mienky realizuje Inštitút informatiky a štatistiky (Infostat), dcérska organizácia úradu, od minulého roka a od januára 2025 výstupy z nich aj zverejňuje. „Prieskumy sa realizujú k rôznym spoločensko-ekonomickým témam. Centrum sociálnych výskumov pri Infostate nadviazalo dlhoročné profesionálne skúsenosti s kvalitou a metodikou prieskumov verejnej mienky,“ podotkla.



SNS po pondelkovom (10. 3.) zverejnení prieskumu volebných preferencií vyzvala premiéra Roberta Fica (Smer-SD), aby odvolal predsedu ŠÚ SR Martina Nemkyho. Predsedu žiadajú, aby bezodkladne zverejnil metodiku a spôsob merania. Podľa nich došlo k hrubým manipuláciám vo vzťahu k jednotlivým politickým stranám.

