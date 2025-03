Alternatívou by bola prax alebo stáž.

Rezort školstva uvažuje o zmene záverečných prác zavedením alternatívy. Študent by si mohol vybrať záverečnú prácu, ktorej podoba by bola definovaná fakultami vysokých škôl a mala by iný charakter ako v súčasnosti. Alternatívou by mohla byť možnosť vybrať si stáž alebo prax, ktorú študent absolvuje.

Výsledky tejto praxe by následne prezentoval pred štátnicovou komisiou. Informoval o tom štátny tajomník pre vysoké školstvo a akademický výskum Róbert Zsembera na piatkovej tlačovej konferencii.



„Záverečné práce, aj ako sa píšu a aká je ich forma a podmienky získania titulu po ich absolvovaní, sa odzrkadľujú zo zákona o vysokých školách. My aktuálne plánujeme a pripravujeme nový zákon o vysokých školách,“ uviedol Zsembera s tým, že súčasťou ich vízie je aj zmena v záverečných prácach.

Ako vysvetlil, ak novela prejde parlamentom, o zmene sa možno baviť od akademického roka 2026/2027, respektíve 2027/2028, podľa postupov pri schvaľovaní. Dodal, že nechcú nabúrať súčasný proces. „Musíme rešpektovať, že máme študentov, ktorí si už dnes vyberajú práce alebo si budú vyberať v tomto nasledujúcom akademickom roku, takže tí by mali dobehnúť po starom,“ uzavrel.