Aktuálne je veková hranica na preškoľovanie na úrovni 50 rokov.

Na Slovensku sa šíri tvrdenie, že Európska komisia navrhuje, aby sa vodiči nad 70 rokov vrátili do autoškoly a absolvovali testovanie každé dva roky, uvádza zastúpenie Európskej komisie na Slovensku na svojom webe. Zároveň vysvetľujú, že ide o zavádzajúce tvrdenie.

„Nie je to pravda, že by Európska komisia navrhla nové povinnosti pre vodičov nad 70 rokov, ktoré by ich nútili opäť absolvovať pravidelné testy v autoškole. Naopak, z najnovšieho výskumu a dôkazov o rizikách spojených s vekom vodičov takisto vyplýva, že ľudia sú čoraz viac spôsobilí šoférovať aj po prekročení vekových hraníc stanovených v súčasnosti,“ odkazujú.

Komisia sa nesnaží sprísniť podmienky pre starších vodičov, práve naopak, navrhla, aby sa veková hranica pre častejšie kontroly zdravotnej spôsobilosti zdvihla z aktuálnych 50 na 70 rokov. Zároveň nie je pravda, že EÚ plánuje zaviesť povinný návrat vodičov po 70-ke späť do autoškoly. Ide o nesprávne interpretované informácie.

Ďalej navrhla, aby členské štáty sami rozhodli o tom, či tieto kontroly budú formou lekárskych prehliadok alebo iných opatrení, napríklad pomocou sebahodnotiaceho dotazníka alebo doškoľovacích kurzov.

Prečítaj si aj tieto články: