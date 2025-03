Riešením môže byť podpora mladých vodičov, zlepšenie pracovných podmienok a úprava legislatívy.

Na Slovensku chýba vyše 16 000 profesionálnych vodičov. Ich nedostatok sa za posledné dva roky prehĺbil o 40 %. Dôvodom je starnutie vodičskej populácie a slabý záujem mladých ľudí o túto profesiu. Upozornilo na to vo štvrtok Združenie cestných dopravcov SR Česmad Slovakia.



„Jedným z problémov je starnutie vodičskej populácie. Priemerný vek profesionálneho vodiča na Slovensku je už 50 rokov, pokým vodiči do 25 rokov tvoria len 5 % z celkového počtu profesionálnych vodičov. Trend signalizuje, že bez okamžitej podpory mladých vodičov a zlepšenia podmienok v sektore bude situácia eskalovať,“ uviedol prezident Česmad Slovakia Pavol Piešťanský.



Združenie spresnilo, že vo februári 2023 na Slovensku chýbalo 11 691 vodičov nákladných áut a autobusov. Vlani vo februári to bolo 13 820 vodičov a v tomto roku chýba 16 434 profesionálnych vodičov.



„Je to približne taký počet pracovníkov, aký na Slovensku spolu zamestnávajú automobilky Volkswagen a Kia. Dokážete si predstaviť, že by tieto fabriky zo dňa na deň zavreli a všetci ich zamestnanci zmizli? Presne taká obrovská diera vzniká v cestnej doprave a podčiarkuje vážnosť situácie,“ priblížil Piešťanský.



Združenie Česmad pripomenulo, že cestná doprava je nevyhnutnou súčasťou fungovania ekonomiky. Zabezpečuje prepravu ľudí do škôl a zamestnania, ale aj nepretržité zásobovanie podnikov, obchodov či zdravotníckych zariadení. Ak sa počty chýbajúcich vodičov nepodarí zvrátiť, podľa združenia dopravcov v blízkej budúcnosti hrozí, že nebude mať kto doviezť tovar do obchodov, prepraviť pacientov do nemocníc či zabezpečiť hromadnú dopravu.



Riešením by podľa Piešťanského mohla byť podpora prípravy mladých vodičov a prepojenie s praxou. Pomôcť by mohla aj úprava legislatívy, ktorá by uľahčila vstup mladých vodičov na trh. Zlepšiť by sa podľa neho mali i podmienky v sektore tak, aby sa vodičské povolanie stalo atraktívnejším. „Bez týchto krokov môže Slovensko v blízkej budúcnosti čeliť dopravnému kolapsu s vážnymi dôsledkami pre celé hospodárstvo,“ dodal Piešťanský.