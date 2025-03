Niektorí spotrebitelia sa po užití obsahu z plechovky nemusia cítiť dobre.

Spoločnosť Coca-Cola vydala naliehavé stiahnutie z trhu v Spojenom kráľovstve pre obavy, že obsah niektorých plechoviek môže spôsobiť, že sa spotrebitelia nebudú cítiť dobre, informoval o tom portál Mirror.

Stiahnutie sa týka malého počtu dovezených plechoviek Coca-Coly, Coca-Cola Zero Sugar, Diet Coca-Cola a Spirit Zero, pretože môžu obsahovať vyššie hladiny chlorečnanu. Agentúra UK Food Standards Agency (FSA) vo vyhlásení uviedla: „Dlhodobá konzumácia chlorečnanov môže viesť k inhibícii príjmu jódu, čo môže potenciálne spôsobiť nepriaznivé zdravotné účinky, ako je struma. Jediný vysoký príjem chlorečnanov (ako akútna expozícia) by mohol obmedziť schopnosť tela absorbovať kyslík z krvi a v závažných prípadoch by mohol viesť k zlyhaniu obličiek.“

Medzi ďalšie dotknuté produkty patria dve dovezené šarže multipakov Appletiser s objemom 6 x 250 ml. Spoločnosť uviedla, že produkty môžu predstavovať riziko pre zákazníkov, najmä pre tých, ktorí sú citliví na chlorečnany alebo žijú s nedostatkom jódu.

Spoločnosť Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) uviedla, že plechovky štandardných rozmerov, všetky sklenené a plastové fľaše v Spojenom kráľovstve nie sú ovplyvnené.