Parlament návrh schválil hlasmi 77 poslancov.

Poslanci Národnej rady SR schválili návrh, podľa ktorého bude mať generálny prokurátor nárok na doživotnú rentu vo výške viac ako 5 000 eur mesačne. Renta mu bude patriť aj v prípade, že neodslúži celé funkčné obdobie. Návrh predložil poslanec Daniel Karas (Smer-SD) a podporilo ho 77 poslancov.

To znamená, že na rentu by mal nárok aj súčasný generálny prokurátor Maroš Žilinka, ak by odišiel z funkcie predčasne. Opoziční poslanci návrh kritizovali. Podľa nich je nevhodné prijímať takéto opatrenie v čase, keď vláda hovorí o potrebe konsolidácie verejných financií. Viacerí sa tiež pýtali, či nie je renta spojená s dohodou o predčasnom odchode Maroša Žilinku z funkcie.

Mária Kolíková (SaS) označila rentu za prejav vďaky za to, že generálny prokurátor nekomentoval zmeny v trestných kódexoch. Branislav Vančo (PS) zas hovoril o tom, že Žilinka má vyhliadnuté miesto na Ústavnom súde a že renta má byť náhradou za to, že sa nestane jeho predsedom.

Maroš Žilinka tieto tvrdenia odmietol. Uviedol, že nikdy nemal a ani nemá ambíciu stať sa sudcom Ústavného súdu ani jeho predsedom. K samotnej rente sa však nevyjadril.