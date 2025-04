Americký prezident Donald Trump predstavil „zlatú kartu“, ktorá by bohatým prisťahovalcom poskytla možnosť zostať v Spojených štátoch bez časového obmedzenia. TASR o tom informuje podľa piatkovej správy agentúry DPA.



„Za päť miliónov dolárov by mohla byť vaša,“ povedal šéf Bieleho domu vo štvrtok na palube prezidentského lietadla Air Force One. Na niekoľkých videozáznamoch zverejnených v amerických médiách bolo vidno, ako Trump ukazuje novinárom zlatú kartu s jeho podobizňou, ktorú označil tiež za „Trumpovu kartu“.

Donald Trump unveils the Trump Gold card which costs $5 million and grants you residency in the United States.



pic.twitter.com/aEcSWoRbbq