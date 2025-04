V utorok (8. apríla) ráno o 5:51 miestneho času došlo k prebudeniu sopky Kanlaon na Filipínach. Zo stratovulkánu, ktorý sa týči do výšky 2465 metrov nad morom, vyletel obrovský oblak dymu a popola, ktorý vystúpal do výšky štyroch kilometrov. Popol vietor unáša na juhozápad a úrady monitorujú, ktoré dediny zasiahne.

Rodiny, ktoré žijú v okruhu štyroch až šiestich kilometrov od krátera, evakuovali ešte počas erupcie v decembri. Filipínsky inštitút vulkanológie a seizmológie erupciu označil za výbušnú a upozornil na riziko ďalšej aktivity. Miestne školy dostali odporúčanie zatvoriť.

JUST IN 🚨 'Explosive' eruption ongoing at Kanlaon volcano in Philippines pic.twitter.com/BG0QuE04gw