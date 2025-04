Parlament posunul do druhého čítania návrh, ktorý má v ústave zakotviť dve pohlavia.

Parlament v stredu (9. apríla) posunul do druhého čítania návrh ústavného zákona, ktorého cieľom je ukotviť do Ústavy SR muža a ženu ako jediné dve pohlavia. Návrh počíta aj so zmenami v oblasti rodičovských práv, výchovy detí či adopcií. Zo 143 prítomných poslancov ho podporilo 81, 40 bolo proti a 22 sa zdržali. Návrh prešiel aj vďaka hlasom niektorých opozičných poslancov ako Anna Záborská a Richard Vašečka (Kresťanská únia).

Podľa predkladateľov, na čele s premiérom Robertom Ficom, ide o reakciu na potrebu ochrany kultúrneho dedičstva a právnej stability štátu. Cieľom má byť aj garancia rovnosti v odmeňovaní medzi mužmi a ženami a zdôraznenie suverenity Slovenska pri rozhodovaní o etických a hodnotových otázkach, napríklad v zdravotníctve, školstve či ochrane rodiny.

V návrhu sa spomína aj rozšírenie ústavnej definície rodičovských práv. Rodičia by po novom mohli rozhodovať o tom, či sa ich deti zúčastnia na výučbe, ktorá je mimo rámca štátneho programu. Zároveň by sa malo ustanoviť, že štátny výchovno-vzdelávací program musí byť v súlade s ústavou. Navrhovaná účinnosť zmien je od 1. júla 2025.