Prezident Pellegrini pripúšťa možnosť predčasných volieb

Vyjadril obavy, že aktuálne konflikty by mohli viesť Slovensko k predčasným voľbám, ale otázka ich efektivity zostáva otvorená.

Prezident SR Peter Pellegrini naznačil možnosť predčasných parlamentných volieb kvôli pretrvávajúcim sporom v koalícii. Vyjadril obavy, že ak sa situácia nezlepší, Slovensko môže čeliť predčasným voľbám.

Uviedol v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy. Pellegrini však nie je presvedčený, či by takéto voľby v súčasnosti pomohli Slovensku sa dostať z ťažkej situácie.

„Nie som si istý, či by nám predčasné voľby dnes pomohli z tohto marazmu a či by sme v tom marazme nepokračovali aj po predčasných voľbách len vo vymenenom garde. Ale samozrejme zatiaľ, kým vládna väčšina drží 79-tku alebo 78-čku v parlamente, nie je možné ani rozmýšľať o predčasných voľbách,“ poznamenal.



Hlava štátu si však kladie otázku, či chce vládna koalícia vydržať celé volebné obdobie. Upozornil pri tom na spory v koalícii. Veril, že situácia sa už vyriešila, no na stole je podľa neho opäť ďalší spor.

„Vyplýva zase z nejakého nekomunikovania alebo ako prejav odporu jednej koaličnej strany voči spôsobom správania sa toho najsilnejšieho,“ okomentoval. Ak to takto pôjde ďalej, má obavy, že Slovensko predčasné voľby čakajú.



Pellegrini zároveň deklaroval, že pri predčasných alebo riadnych voľbách bude rešpektovať rozhodnutie obyvateľov. Bol by preto pripravený rokovať aj s hnutím Slovensko či hnutím Republika. „V prípade, ak bude vznikať koalícia, ktorej jednou časťou bude musieť byť Slovensko a v druhej časti možnože Republika, to nikdy neviete, tak potom to, samozrejme, bude na zodpovednosti toho, kto takúto vládu vytvorí,“ povedal. Zatiaľ sú to pre neho hypotetické otázky.