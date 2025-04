Pellegrini, Čaputová a ďalší si uctili pápeža Františka. Posielajú mu úprimné odkazy

K smutnej udalosti sa vyjadrili viacerí slovenskí politici.

Slovenskí politici reagujú na pondelkové úmrtie pápeža Františka. Vyjadrujú úprimnú sústrasť. Viacerí vyzdvihli jeho skromnosť, ľudskosť či vzťah k Slovensku.



Minister vnútra a predseda koaličnej strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok sa vyjadril na sociálnej sieti. „Odišiel pápež František. Muž dialógu, ktorý ukazoval svetu prívetivú tvár Boha. Odišiel muž, ktorý mal rád Slovensko,“ uviedol. Podľa Šutaja Eštoka odišiel muž, ktorého pravdivosť a múdrosť budú svetu chýbať. Rovnako na sociálnej sieti na úmrtie pápeža reagoval aj minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD). Napísal, že pápež zanechal odkaz viery, mieru a služby druhým.



Podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) označila osobné stretnutie so Svätým Otcom za jeden z najsilnejších momentov jej života. „Nech jeho odkaz pokory, viery a služby žije ďalej. Odpočívajte v pokoji, Svätý Otče,“ zdôraznila. Podpredseda vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Peter Kmec (Hlas-SD) považuje smrť pápeža Františka za veľkú stratu pre celý kresťanský svet.



Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) označil tohtoročný Veľkonočný pondelok za smutný. „Zomrel človek lásky a mieru,“ uviedol.



Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) poukázal na to, že pápež František ešte v nedeľu 20. apríla udelil svoje posledné požehnanie Urbi et Orbi a zomrel počas veľkonočných sviatkov, keď cirkev slávi víťazstvo nad smrťou. „Ešte počas nedávnej národnej púte vo Vatikáne adresoval pápež František Slovákom veľmi láskavý pozdrav a povzbudil náš národ k svornosti, jednote a pevnosti vo viere,“ doplnil.

K úmrtiu sa vyjadrila aj bývalá hlava štátu Zuzana Čaputová. Podľa jej slov bol pápež František človek mimoriadnej hĺbky, pokory a poznania. Nemal rád netoleranciu, hrubosť a násilie. „V jeho prípade to nebola fráza, lebo solidaritou a empatiou, najmä k biednym a ponižovaným, bol pretkaný jeho život,“ podotkla.

Na úmrtie reaguje aj opozícia



Bývalý predseda vlády SR Eduard Heger si spomenul na spoločnú modlitbu s pápežom vo Vatikáne. „Odchádza pápež, ktorý vnášal do cirkvi pokoru, ľudskosť a odvahu hovoriť pravdu - aj keď to nebolo pohodlné. Odvážil sa otvoriť dvere tým, ktorí sa cítili byť na okraji, a ukazoval, že viera bez súcitu je len prázdna forma,“ napísal.



Pápež František bol podľa predsedu opozičného hnutia Progresívne Slovensko (PS) Michala Šimečku poslom nádeje, zmierenia, spolupráce a pokory. Ako Šimečka uviedol, inšpiroval svojim osobným príkladom a životom, jeho odkaz tiež výrazne presahoval samotnú cirkev. Mal tiež vrúcny vzťah k Slovensku. „Jeho skon je smutnou správou, špeciálne v čase tak významných sviatkov pre veriacich na celom svete. Odkaz, ktorý pápež František šíril, však pretrvá a môžeme zaň byť iba vďační,“ zdôraznil Šimečka.



Hnutie Slovensko sa na sociálnej sieti hlave cirkvi poďakovalo za jeho dielo, život a lásku ku všetkým ľuďom. Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová k úmrtiu uviedla, že pápežove požehnanie a slová boli pre ňu zdrojom odvahy k ľudskosti a výzvou k službe. František podľa nej pripomínal ľuďom posolstvo dobra, univerzálnej lásky a služby chudobným. „Svojím životom pripomínal, že cirkev nemá byť inštitúciou privilegovaných, ale útočiskom slabých. A že viera nie je o slovách, ale o skutkoch lásky,“ uviedla.



Na sociálnej sieti reagovalo aj Kresťanskodemokratické hnutie. „S hlbokým zármutkom sme prijali správu o smrti pápeža Františka. Bol hlasom pokoja pre celý svet v týchto kritických časoch. Ďakujeme za jeho službu cirkvi, jeho dôraz na tradičné hodnoty a ľudskú dôstojnosť,“ napísalo hnutie.



Predseda opozičnej SaS Branislav Gröhling si bude pápeža Františka z omše v Šaštíne navždy pamätať ako nesmierne charizmatického, ľudského a otvoreného človeka, z ktorého išla láska a pokoj. „Či už je niekto veriaci alebo nie, pápež František bol veľkou osobnosťou. Usiloval sa ľudí spájať, približoval sa im, namiesto polarizácie zmierlivo komunikoval a cirkev čo najviac otváral ľuďom,“ doplnil. Pápež bol podľa neho hlasom slabších aj hlasom mieru. Vedel osloviť aj tých, ktorí nemali k cirkvi možno až tak blízko. „Pochopenie, ľudskosť, pokoj. To sú slová, ktoré si budem s pápežom Františkom vždy spájať. Je to jeho odkaz, na ktorý by svet nemal zabudnúť,“ podčiarkol šéf SaS.

Prečítaj si aj tieto články: