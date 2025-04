Informáciu o smrti pápeža oznámil v pondelok kardinál Kevin Ferrell.

Európski a svetoví lídri reagujú na smrť pápeža Františka, ktorý zomrel v pondelok vo veku 88 rokov. Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová povedala, že František sa zapíše do pamäti vďaka svojmu úsiliu budovať „spravodlivejší, súcitnejší svet a svet, v ktorom bude viac mieru“.

„Svojou pokorou a čistou láskou k menej šťastným inšpiroval milióny ľudí ďaleko za hranicami katolíckej cirkvi,“ uviedla predsedníčka EK. Odkaz Františka podľa nej bude všetkých naďalej viesť k spravodlivejšiemu, súcitnejšiemu svetu a svetu, v ktorom bude viac mieru.

Today, the world mourns the passing of Pope Francis.



He inspired millions, far beyond the Catholic Church, with his humility and love so pure for the less fortunate.



My thoughts are with all who feel this profound loss.



May they find solace in the idea that Pope Francis’… pic.twitter.com/FiI6SASNl8 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 21, 2025

Podľa francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona bol František vždy na strane tých najzraniteľnejších. Pravdepodobný budúci nemecký kancelár Friedrich Merz tvrdí, že na zosnulého pápeža budú ľudia spomínať pre jeho neúnavnú angažovanosť v prospech najslabších členov spoločnosti.

Da Buenos Aires a Roma, Papa Francesco voleva che la Chiesa porti gioia e speranza ai più poveri. Che unisca gli Umani tra di loro e con la natura. Possa tale speranza risuscitare perpetuamente oltre a lui.



A tutti i Cattolici,… pic.twitter.com/5vBJOcHZMe — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 21, 2025



Predsedníčka EP Roberta Metsolová označila Františka za „ľudového pápeža“ a uviedla, že jeho „nákazlivý úsmev si získal srdcia miliónov ľudí na celom svete“. Talianska premiérka Giorgia Meloniová v reakcii na úmrtie pápeža vyhlásila, že „nás opustil skvelý muž“.

Europe mourns the passing of His Holiness Pope Francis.



His contagious smile captured millions of people’s hearts across the globe.



‘The People’s Pope’ will be remembered for his love for life, hope for peace, compassion for equality & social justice.



May he rest in peace 🇪🇺🇻🇦 pic.twitter.com/LsqYREynVP — Roberta Metsola (@EP_President) April 21, 2025



„Svetové katolícke spoločenstvo sa lúči s vedúcim predstaviteľom, ktorý rozpoznal naliehavé problémy našich dní a upozorňoval na ne. Svojím triezvym spôsobom života, skutkami služby a súcitu bol pápež František vzorom pre mnohých - katolíkov aj nekatolíkov. Spomíname na neho s veľkou úctou,“ napísal na sieti X holandský premiér Dick Schoof.

Pope Francis was in every way a man of the people. The global Catholic community bids farewell to a leader who recognised the burning issues of our day and called attention to them. With his sober way of life, acts of service and compassion, Pope Francis was a role model for many… — Dick Schoof (@MinPres) April 21, 2025



Španielsky predseda vlády Pedro Sánchez na svojej sociálnej sieti napísal, že Františkova „angažovanosť za mier, sociálnu spravodlivosť a najzraniteľnejších zanecháva hlboký odkaz“. „Bol som šťastný, že som ho včera videl, hoci bol očividne veľmi chorý,“ uviedol americký viceprezident J.D. Vance, ktorý sa na Veľkonočnú nedeľu nakrátko stretol s pápežom.

Indický premiér Naréndra Módí označil zosnulého pápeža za „maják súcitu“.

I just learned of the passing of Pope Francis. My heart goes out to the millions of Christians all over the world who loved him.



I was happy to see him yesterday, though he was obviously very ill. But I’ll always remember him for the below homily he gave in the very early days… — JD Vance (@JDVance) April 21, 2025



Smrť Františka je podľa egyptského prezidenta Abdala Fatáha Sisího „hlbokou stratou pre celý svet, pretože bol hlasom mieru, lásky a súcitu“.Izraelský prezident Jicchak Herzog ocenil zosnulého pápeža ako muža hlbokej viery a bezhraničného súcitu. „Správne videl veľký význam v posilňovaní pevných väzieb so židovským svetom a v rozvíjaní medzináboženského dialógu ako cesty k väčšiemu porozumeniu a vzájomnému rešpektu,“ napísal izraelský prezident na sociálnej sieti.



Kondolenciu všetkým kresťanom na svete vyjadril aj Irán, ktorý je väčšinovo moslimskou krajinou, ale udržiava úzke vzťahy s Vatikánom.



