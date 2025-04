Pápež František, ktorý sa momentálne zotavuje z vážneho zápalu pľúc, udelil na Veľkonočnú nedeľu tradičné požehnanie Urbi et orbi pre mesto Rím a svet. Počas svojho prejavu zdôraznil, že „rastúca atmosféra antisemitizmu na celom svete je znepokojujúca“, a odsúdil situáciu v Pásme Gazy, pričom vyzval na prímerie. Spomenul tiež potrebu pokračovať v úsilí dosiahnuť mier na Ukrajine.

Osemdesiatosemročný pápež tradične predniesol požehnanie z balkóna Baziliky svätého Petra po omši. Túto omšu však namiesto neho odslúžil kardinál Angelo Comastri pred tisíckami veriacich. František vynechal nedeľnú omšu kvôli zdravotnému stavu. Na úvod požehnania zaželal veriacim požehnané veľkonočné sviatky a požiadal, aby jeho veľkonočné posolstvo prečítal spolupracovník.

Vo svojom posolstve pápež spomenul, že túto Veľkú noc oslavujú katolíci aj pravoslávni naraz. Upozornil na obyvateľov Gazy a kresťanskú komunitu, ktorú zasahuje konflikt, čo spôsobuje vážnu humanitárnu krízu. Apeloval na všetky strany konfliktu, aby zastavili paľbu a pomohli hladujúcim ľuďom túžiacim po pokoji.

Zároveň vyzval na modlitby za kresťanské komunity v Sýrii a Libanone. „Myslím aj na obyvateľov Jemenu, kde vojna spôsobila jednu z najhorších humanitárnych kríz na svete," poznamenal. František apeloval na pokračovanie v mierových snahách na Ukrajine a spomenul konflikty v afrických krajinách, ako sú Konžská demokratická republika, Sudán a Južný Sudán.

Pápež tiež vyhlásil, že „mier nemôže existovať bez slobody náboženského vyznania, slobody myslenia, slobody prejavu a rešpektovania názorov iných“. Zdôraznil, že nedochádza k skutočnému mieru bez odzbrojenia a varoval pred pretekmi v zbrojení.

František sa zotavuje po takmer štyridsaťdňovej hospitalizácii, keď v rímskej nemocnici bojoval so závažným zápalom pľúc. Pred omšou ešte nebolo jasné, či sa bude môcť zúčastniť nedeľných osláv.

Na Zelený štvrtok navštívil väznicu Regina Coeli v Ríme, kde sa stretol s asi 70 väzňami. Po modlitbe každého osobne pozdravil. Kvôli zdravotným problémom nemohol počas tohto sviatku umývať nohy ako obvykle, ale pripomenul, že sa za väzňov a ich rodiny modlí.

Tento rok František vynechal väčšinu podujatí Veľkého týždňa a delegoval svoje povinnosti na kardinálov. Napriek tomu sa na krátky čas objavil na invalidnom vozíku v Bazilike svätého Petra.

Nedeľnej omše sa zúčastnilo približne 300 kardinálov, biskupov a kňazov. Organizátori očakávali zvýšený počet návštevníkov, vzhľadom na blížiaci sa Svätý rok 2025 (Jubileum) katolíckej cirkvi. V Ríme očakávali počas Veľkej noci milión návštevníkov.

EASTER SUNDAY AT THE VATICAN



The faithful gather in St. Peter's Square on the day of the Easter Sunday Mass at the Vatican, April 20.



📸Reuters pic.twitter.com/tFpLSpnOZB