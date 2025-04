Poslanec Smeru-SD Marián Kéry sám patrí ku kritikom plagiátorov.

Poslanec Smeru-SD Marián Kéry, ktorý je v súčasnosti predsedom zahraničného výboru, odpísal diplomovú prácu. Informuje o tom SME.

Denník prišiel so zistením, že známy člen vládnej strany v roku 2004 odpísal takmer celú diplomovú prácu od bývalej spolužiačky z gymnázia Martiny Brodňanovej. V tom čase bol už okresným predsedom Smeru.

Brodňanová a Kéry študovali na Katedre ruského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Témou diplomových prác bolo Zobrazenie človeka v Belkinových poviedkach Puškina. Obe práce majú rovnaký rozsah textu, zoznam použitej literatúry a do veľkej miery aj samotný text. „Nemyslím, že by to bol doslovný prepis alebo plagiát,“ komentoval zistenia denníka SME Kéry.

Poslanec Smeru v minulosti kritizoval Branislava Gröhlinga, ktorého označil za plagiátora. Na sociálnych médiách takisto kritizoval aj bývalého šéfa Súdnej rady Jána Mazáka za nezrovnalosti pri získaní doktorátu.

Prečítaj si aj tieto články: