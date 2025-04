Výroba sa presunie do iných častí Slovenska.

Tradičný výrobca alkoholu z Prešova Prelika, ktorý je známy aj produkciou potravín, v poslednom období zápasil s problémami. Firma sa dostala do výraznej finančnej straty a musela začať prepúšťať zamestnancov. Tento týždeň zverejnili informáciu, že ukončuje svoju činnosť, správu priniesol Denník E.

Výroba liehovín má v Prešove dlhú tradíciu, ktorá siaha až do roku 1903. Posledných 25 rokov niesla výroba alkoholických nápojov meno PRELIKA. Medzi jej najznámejšie produkty patrili borovička Horec, Spišiacka borovička a CARBON vodka. Okrem alkoholu sa venovala aj výrobe potravín, ako je horčica a ocot.

Výroba sa presunie do iných spoločností

Svoje výrobné aktivity a značky odovzdala dvom konkurentom zo západného Slovenska. Produkcia liehovín sa sťahuje do trenčianskej spoločnosti Old Herold, jedného z najväčších domácich producentov alkoholu. Výroba horčíc sa presúva do Kolárova, kde ju prevezme výrobca potravín Tomata, špecializujúci sa na horčice, kečupy a pretlaky.

Firma začala postupne prepúšťať

Spoločnosť sa posledné roky nachádzala v červených číslach a postupne znižovala počet zamestnancov. Kým pred vyše dvoma rokmi ich bolo cez 70, minulý rok už iba 40. Hoci v auguste 2024 ešte deklarovala snahu o ozdravenie a hľadanie investora, napokon musela kapitulovať. Vtedajší riaditeľ Martin Lipták vtedy pre Korzár tvrdil, že nejde o koniec, ale len o racionalizáciu prevádzky.

Posledný zisk zaznamenala firma v roku 2020 (55-tisíc eur). Nasledujúce roky boli stratové, pričom v roku 2023 strata dosiahla až 329-tisíc eur. Hoci sa ju v roku 2024 podarilo znížiť o viac než polovicu, spoločnosti to už nepomohlo.

Tržby sa roky držali stabilne okolo 4,5 milióna eur, no v roku 2024 klesli na 3,37 milióna. Napriek ukončeniu činnosti majitelia ubezpečujú svojich odberateľov, že nové spoločnosti zachovajú pôvodné receptúry a zabezpečia plynulé dodávky. Noví vlastníci zároveň vnímajú túto akvizíciu ako šancu lepšie sa presadiť na východnom Slovensku, kde doposiaľ nemali také silné zastúpenie.