Tento krok sa stretol s vlnou kritiky.

Európska únia vytvorila plán na sprísnenie technickej kontroly vozidiel. Ak ho schvália, začne platiť nový interval STK, ktorý by znamenal, že vodiči, ktorí vlastnia auto staršie ako 10 rokov, by museli absolvovať STK každý rok. Správu priniesol portál Autonoviny.

Mnohí odborníci tento krok kritizujú. Predpovedajú, že tento návrh poslanci schvália, keďže v poslednom období sme svedkami nárastu zavádzania opatrení, ktorých cieľom je zvýšiť bezpečnosť na cestách. EÚ argumentuje tento krok tým, že staršie vozidlá sú náchylnejšie na technické problémy, spôsobujú viac nehôd a produkujú viac nečistôt.

Zavedenie tohto opatrenia by mohlo mať za následok, že majitelia by sa ocitli pod finančným tlakom a stratili by prístup k osobnej doprave autom. Na druhej strane by tento krok prospel staniciam STK, ktorým by vo veľkom narástol počet kontrol.

Prečítaj si aj tieto články: