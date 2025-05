Na Slovensko sa vráti sneženie. Napadnúť môže až 5 centimetrov

Na Slovensko prichádza výrazné ochladenie, vo vysokých polohách opäť nasneží.

Začiatok nového týždňa prinesie na územie Slovenska ochladenie a výrazné zrážky. Po víkendových búrkach, ktoré sprevádzali prechod studeného frontu, sa situácia mierne upokojila. Studený front však ostáva nad naším územím a spôsobuje, že od juhozápadu postupujú ďalšie zrážky, informuje iMeteo.

V pondelok bude počasie veľmi chladné a daždivé. Maximálne denné teploty sa budú pohybovať v rozmedzí 8 až 15 stupňov Celzia. Najviac zrážok sa očakáva na juhozápade Slovenska, kde môže do utorkového rána spadnúť aj viac ako 30 mm dažďa. Dážď by mal dočasne ustať dnes večer, no ďalšia vlna zrážok dorazí v utorok ráno a vytrvá až do večera.

Ochladenie sa prejaví aj vo vysokohorských oblastiach. V Tatrách sa počas pondelka a utorka očakáva sneženie, pričom hranica sneženia môže klesnúť až na 1500 metrov nad morom. Na hrebene Tatier by do utorka večera mohlo pribudnúť približne 5 centimetrov čerstvého snehu.

