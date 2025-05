Podľa neho zákon nie je v rozpore so slovenskou ústavou alebo s európskym právom.

Prezident SR Peter Pellegrini v stredu podpísal novelu zákona o neziskových organizáciách. Kancelária prezidenta (KP) SR nenašla dôvody, pre ktoré by tento zákon v schválenom znení mohol byť v rozpore so slovenskou ústavou alebo s európskym právom. Výrazné zmeny počas prerokúvania zákona v parlamente podľa prezidenta odstránili riziko, že norma nebude v súlade s právom Európskej únie, za čo by Slovensku hrozili sankcie. Je presvedčený, že verejnosť má právo vedieť viac o tom, ako sú neziskové organizácie financované.



Pellegrini si uvedomuje, že jeho rozhodnutie vyvolá v časti spoločnosti zrejme výrazné emócie. „Po dôkladnom preštudovaní však nevidím žiaden dôvod nazývať zákon prívlastkami, ktoré sme počúvali od organizátorov protestov,“ uviedol. Pripomenul, že v aktuálnom texte zákona sa žiadne mimovládne organizácie nenazývajú zahraničnými agentmi a nie je ich ani možné zrušiť len preto, že si nesplnili nejakú administratívnu povinnosť.

Informovanosť o financovaní



Verejnosť má podľa jeho slov právo vedieť viac o tom, ako sú neziskové organizácie financované, obzvlášť, keď samy mohutne žiadajú väčšiu transparentnosť politikov, politických strán či štátnych inštitúcií nakladajúcich s našimi spoločnými zdrojmi. V súvislosti s povinnosťou zverejňovať darcov, ktorí im venovali viac ako 5000 eur ročne, zastáva názor, že táto suma dostatočne chráni súkromie mnohých malých darcov prispievajúcich neziskovým organizáciám príspevkami v rádoch desiatok či stoviek eur. „Mám naozaj pochybnosti, koľko ľudí na Slovensku dnes môže poslať občianskemu združeniu, ktoré chce v dobrom úmysle finančne podporiť, viac ako 5000 eur ročne,“ skonštatoval.



Námietky čo sa týka vyššej administratívnej záťaže mimovládnych organizácií komentoval slovami, že tieto nové povinnosti považuje za primeranú daň k vyššej transparentnosti celého neziskového sektora, čo môže prispieť k zvýšenej dôveryhodnosti verejnosti. „Rešpektujem právo každého na jeho vlastný názor i právo na ďalšie preskúmanie tohto zákona inými prostriedkami. Rovnako však očakávam rešpekt k suverénnemu rozhodnutiu prezidenta Slovenskej republiky v zmysle jeho ústavných právomocí,“ dodal prezident.

Povinné výkazy a sprístupňovanie informácií



Poslanci Národnej rady SR novelu schválili 16. apríla. Prináša viaceré zmeny. Pre organizácie zavedie napríklad povinnosť vypracúvať výkaz o transparentnosti a sprístupňovať informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami.



Neziskové organizácie, nadácie či združenia s ročným príjmom nad 35.000 eur budú po novom povinné vypracúvať výkaz o transparentnosti. Obsahom výkazu budú aj informácie o osobách, ktoré prispeli na činnosť organizácie za rok viac ako 5000 eur. Rovnako sa v ňom budú zverejňovať aj identifikačné údaje orgánov alebo členov orgánu organizácie.



Výkaz budú organizácie zverejňovať do verejnej časti registra účtovných závierok. Vzor výkazu ustanoví ministerstvo financií opatrením. Pri porušení povinnosti bude platiť viacstupňový sankčný mechanizmus.



Mimovládne neziskové organizácie, ktorým bol poskytnutý jednorazový príspevok z verejných zdrojov v sume najmenej 3330 eur alebo v rámci jedného roka dostali verejné zdroje v úhrnnej zmluve najmenej 10 000 eur, sa po novom stanú povinnými osobami. Budú teda povinné podľa infozákona sprístupňovať informácie, a to iba o hospodárení s danými prostriedkami. Novela nadobudne účinnosť v júni.

Pre novelu sa obráti na Ústavný súd

Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský sa pre novelu zákona o neziskových organizáciách obráti na Ústavný súd SR. Avizoval to na sociálnej sieti. V zákone podľa neho stále zostali ustanovenia, ktoré nespĺňajú ústavný test proporcionality. Problematicky vníma najmä podradenie neziskových organizácií pod režim zákona o slobode informácií.