Obávajú sa, že aj prípadné prímerie môže byť krehké a podmienené nejasnými zámermi Moskvy.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron počas návštevy Kyjeva oznámil, že Ukrajina už vyjadrila súhlas s americkým návrhom 30-dňového prímeria. Na druhej strane, podľa jeho slov, Rusko zatiaľ nereaguje, kladie si podmienky, zdržuje celý proces a pokračuje vo vojenských útokoch, informoval Denník N.

Macron varoval, že ak Moskva nebude ochotná spolupracovať, Európa v úzkej koordinácii so Spojenými štátmi pristúpi k zvýšeniu tlaku. V rozhovore pre francúzsku televíziu TF1 Macron vyjadril presvedčenie, že k rokovaniam o zastavení bojov dôjde, no zároveň priznal, že nie je isté, či sa podarí vyhlásiť oficiálne prímerie. Podľa neho je situácia často neprehľadná, no nevylučuje ani priame rozhovory medzi Ruskom a Ukrajinou, ku ktorým by bola Európa pripravená prispieť.

Nemecký kancelár Friedrich Merz, ktorý prišiel do Kyjeva spolu s Macronom a britským premiérom Keirom Starmerom, zdôraznil, že v prípade neochoty Ruska podporiť prímerie príde k sprísneniu sankcií a Západ bude aj naďalej pokračovať v podpore Ukrajiny.

Nemecký kancelár Friedrich Merz (vpravo), francúzsky prezident Emmanuel Macron (uprostred) a britský premiér Keir Starmer počas cesty vlakom do Kyjeva. Zdroj: TASR/AP

Macron zároveň upozornil, že jednou z hlavných tém rokovania je aj budúca bezpečnosť Ukrajiny v prípade dosiahnutia mierovej dohody. Zdôraznil, že ide aj o bezpečnosť celého európskeho kontinentu a cieľom zostáva vytvorenie slobodnej, silnej, prosperujúcej a európskej Ukrajiny.